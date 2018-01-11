Bosna Hersek'in asırlık lezzeti: Boşnak böreği

Boşnak Böreği her kesim tarafından en çok tercih edilen tatlar arasında yer alıyor

Bosna Hersek'te yaklaşık 6 asırdır sofraların vazgeçilmezi olan ve ünü ülke sınırlarını aşan Boşnak böreği, hem vatandaşların hem de ülkeyi ziyaret eden turistlerin en çok aradığı lezzet.

Türkiye'de de her geçen gün yaygınlaşan Boşnak böreğinin, Bosna Hersek mutfağına ilk olarak 1400'lü yılların ortalarında girdiği tahmin ediliyor. Hala ilk günkü tarifi ile yapılan kıymalı, kuşbaşılı, patatesli, peynirli ve ıspanaklı börekler, "Bosna Hersek" denince ilk akla gelen sembollerden biri olarak dikkat çekiyor.

Başkent Saraybosna'daki tarihi Başçarşı'nın hemen her köşesinde rastlanabilecek börekçiler, özellikle yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği restoranların başında geliyor. Kilogram fiyatı çeşidine göre 18 ile 27 lira arasında değişen börek, Bosna Hersek'in en çok tercih edilen lezzetlerinden biri olmaya devam ediyor.

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Türk turistlerin ve ülkede yaşayan türklerin sık geldiği yer Boşnak Börekçileri

Özellikle ülkeyi ziyaret eden Türk turistlerin yoğun ilgi gösterdiği börekçilerden biri "Sac". Başçarşı'nın bu mütevazi börekçisi, sacda Boşnak böreği yapan dükkanlardan biri.

20 yıldır hizmet veren Sac Börekçisi'nde çalışan Emina Sarac, sattıkları börekleri sacda pişirdiklerini vurgulayarak, "Dedelerimiz, ninelerimiz de böreği sacda yapardı." dedi.

Farklı çeşitlerdeki Boşnak böreğini asırlardır korunan tarife uygun olarak yaptıklarını anlatan Sarac, "Yıllar önce hangi baharatlar kullanıldıysa biz de onu kullanıyoruz. Yeni bir malzemeler eklemiyor, çıkarmıyoruz. Tadını korumaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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Boşnak Böreği asırlardır korunan tarife uygun olarak yapılıyor

"Börek yoksa yemek de yoktur"

Boşnak böreğinin, ülke mutfağı açısından son derece önemli olduğunun altını çizen Sarac, "Eskilerin de dediği gibi: Bosna Hersek'te börek yoksa yemek de yoktur." ifadelerini kullandı.

Sarac, yıllardır çalıştığı börekçiye Türk turistlerin ve ülkede yaşayan Türklerin de sık sık geldiğini aktardı.

Açıldığı günden bugüne bu mütevazi dükkanda börek pişiren Ferid Mujcinovic ise her gün 5-6 saat ateşin yanı başında çalıştığını belirterek, zorluklarına rağmen işinden zevk aldığını söyledi.

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Mutfakta çalışan kadınların açtığı börekleri saca yerleştirdiğini ve ardından etrafını kızgın közlerle kapladığını anlatan Mujcinovic, 15 dakika bekledikten sonra böreğin servise hazır olduğunu ifade etti.

Saraybosna'da yaşayan Caner Bayındır da özellikle "burek" olarak adlandırılan kıymalı Boşnak böreğinin son derece lezzetli olduğunu dile getirerek, "Saraybosna'da çok börekçi var ancak sacın lezzeti farklı." dedi.

Boşnak Böreği her kesim tarafından en çok tercih edilen tatlar arasında yer alıyor

Bosna Hersek'in eskimeyen lezzeti

İsteğe göre kaymaklı veya kaymaksız olarak da servis edilen Boşnak böreği, hamurun kağıt kıvamına gelene kadar açılması ve yufkanın kenarlarına yerleştirilen malzeme ile burgu haline getirilerek tepsilere yerleştirilmesinin ardından sacda pişiriliyor.

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Bosna Hersek mutfağının önemli marka değerlerinden Boşnak böreği, düşük maliyeti ve doyuruculuğu nedeniyle her kesim tarafından en çok tercih edilen tatlar arasında yer alıyor.

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