Bosna Hersek’in Oscar adayı “Balada”

Bosnalı yönetmen Aida Begic’in “Balada” (Türkü) isimli filmi 95. Oscar ödüllerinde “En İyi Uluslararası Film” kategorisinde yarışacak adaylardan biri oldu. Bosna Hersek Film Çalışanları Birliğinden yapılan açıklamada, dünya prömiyerini Saraybosna Film Festivali’nde yapan “Balada” filminin Bosna Hersek’in bu yılki Oscar adayı olarak belirlendiği belirtildi. Film, evliliğini sonlandırarak babaevine dönen Meryem’in 8 yaşındaki kızı Mile’nin velayetini almak için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Türkiye’nin Oscar adayı ise Tayfun Pirselimoğlu’nun yönettiği kara film tarzında çekilen Kerr filmi olmuştu.

HAYAT Oscar adayımız ‘Kerr’ polisiye değil kara film