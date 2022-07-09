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Bosna’nın tercihi ‘koç’

Bosna Hersek’te Kurban Bayramı’nda kurbanlık olarak ‘koç’ tercih ediliyor, el öpen çocuklara ‘baklava’ veriliyor. Bayram namazından çıkan Bosnalılar daha fazla kişiyle bayramlaşmak için geldikleri yolun dışında farklı bir yolu tercih ediyor.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Bosna’nın tercihi ‘koç’
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Balkanların en çok Müslüman nüfusu olan ülkelerinden Bosna Hersek’te Kurban Bayramı, ülkenin kendi kültürü ve Osmanlı-İslam gelenekleriyle kutlanıyor. Başkent Saraybosna'da bayramın kalbi Osmanlı mirası Gazi Hüsrev Paşa Camii’nde atıyor. Başkentin en büyük camisi olması sebebiyle ülkenin önde gelenleri, ülkedeki Müslüman temsilciler ve idareciler burada buluşuyor. Gazi Hüsrev Camii'nin içi ve avlusu tıklım tıklım cemaatle doluyor. Bayram namazı vakti yaklaştığında ise Saraybosna'nın meşhur Başçarşı'sının bulunduğu sokaklarında insan seli oluyor. Bayram namazı sonrasında diğer Müslüman coğrafyalarda olduğu gibi herkes birbiri ile sarılarak bayramlaşıyor. El öpen çocuklara baklava ikram ediliyor. Camiden dönüşte de daha fazla insanla bayramlaşmak için farklı yol tercih ediyorlar.

BÜYÜKBAŞ TERCİH EDİLMİYOR

Kurban kesen aileler çocukları ile komşu ve ihtiyaç sahiplerine et gönderiyor. Gittiği aile ise çocuğa harçlık ya da baklava veriyor. Bosna'da Kurban Bayramı'nda koç kesiliyor. Büyükbaş yerine koç kesmek bayramın önemli bir detayı.

Potoçari’de gözyaşları sel oldu

Bosna Hersek’in Srebrenitsa şehrinde 1995’te yaşanan soykırımın yıl dönümü 11 Temmuz’da defnedilecek 50 kurbanın cenazelerini taşıyan konvoy, Potoçari Anıt Mezarlığı’na ulaştı. Soykırımda sevdiklerini kaybeden kurban yakınları, gözyaşları içinde tabutlara sarılarak, sevdiklerine son kez veda ederken cenazelerin taşınması sırasında duygusal anlar yaşandı.

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