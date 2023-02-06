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BOTAŞ: Deprem sonrası gaz akışı durduruldu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından, Hatay il merkezi ile Kırakhan ilçesi, Kahramanmaraş il merkezi ile Pazarcık ve Narlı ilçelerinde tedbir amaçlı doğal gaz akışı durduruldu.

09:28 . 6/02/2023 Pazartesi
DHA
Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Genel Müdürlüğü'nden (BOTAŞ) yapılan açıklamada, deprem sonrası teyakkuza geçildiği, gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı ve hasar tespit çalışmalarına başlandığı belirtildi.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi; Hatay İl merkezi ile Kırıkhan İlçesi, Kahramanmaraş İl merkezi ile Pazarcık ve Narlı İlçelerine tedbir amaçlı doğal gaz akışı durdurulmuştur. BOTAŞ teknik ekipleri sahada gerekli kontrol ve müdahaleleri yapmaktadır.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bölgedeki doğal gaz dağıtım şirketleri ile koordineli olarak vatandaşlarımıza güvenli gaz akışı sağlanması amacıyla gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Ham petrol boru hatlarımızda yapılan kontroller sonucu herhangi bir hasar tespit edilmemiştir.




#botaş
#kahramanmaraş
#deprem
1 saat önce
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