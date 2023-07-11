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Hayat

Böyle düğün hediyesi görülmedi: Davetliler şaşkınlıklarını gizleyemedi

Bursa'da Recep ve Gülfidan çifti düğünle hayatını birleştirdi. Düğüne damadın arkadaşları tarafından yapılan sürpriz damga vurdu. Gelin ve damada arkadaşları tarafından 45 metre para takıldı.

13:17 . 11/07/2023 Salı
IHA
Takı merasimi dakikalarca sürdü.

Takı merasimi dakikalarca sürdü.

Recep ve Gülfidan çifti düğünle hayatını birleştirdi. Düğüne damadın arkadaşları tarafından yapılan sürpriz damga vurdu. Damadın 10 arkadaşı, 10 TL’lik banknotları 45 metre uzunluğunda birleştirip takı merasimi ile birlikte arkadaşlarına hediye etmek için harekete geçti.


Merasim dakikalarca sürdü

Düğün salonunun bir ucundan diğer ucuna uzayan 45 metrelik paraları gören davetliler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Dakikalarca süren takı merasimi tüm paranın damada takılmasıyla son buldu. Sosyal medyada binlerce kişi tarafından beğenilen görüntülere yorum yağarken; damadın arkadaşları takılan altın düğün hediyeleri haricinde "eğlence olsun" diye bu organizasyonu da ayrıca düzenlediklerini söyledi.

#Bursa
#Osmangazi
#düğün
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