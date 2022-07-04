Boyutların Diyaloğunda 4 mevsimin izleri

Suriyeli ressam Faruk Muhammed’in “Boyutların Diyaloğu” adlı resim sergisi İstanbul’da sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Viyana’da yaşayan sanatçının eserleri temmuz ayı boyunca Kelimat Sanat Galerisi’nde görülebilecek. Kelimat Sanat Evi Sanat Direktörü Adnan Al Ahmed, Faruk Muhammed’in eserlerini yıllar önce Halep’te de sergilediğini söyledi. Al Ahmed, Muhammed’in eserlerinde 4 mevsimin izlerini görebilmenin mümkün olduğuna işaret ederek, “Sanatıyla adeta Viyana’da yeniden doğdu. Akademik eğitimine devam ediyor. Tabiat resimleri yapıyor. Ben onun tablolarında çocukluğumdaki Halep şehrini görüyorum. Muhammed, yaptığı tablolarda adeta içindeki yeni çocukla Halep’e ve Viyana’ya bakıyor” ifadelerini kullandı.