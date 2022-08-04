Bozcaada Caz Festivali için geri sayım başladı

“Yedi nota, bir ada” sloganıyla bu sene 6. kez düzenlenecek Bozcaada Caz Festivali’ne sayılı günler kaldı. Teması “müziğin iyileştirici gücü ve şifa” olarak belirlenen etkinlik, 26-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival, farklı jenerasyonlardan uluslararası müzisyenleri dinleyiciyle buluşturacak. Sadece müzik değil, çağdaş sanat, söyleşiler, atölyeler ve gastronomi dâhil olmak üzere farklı disiplinlerde etkinlikler bu festivalde yer alacak. Programın ilk günü Almagest Quintet, Shishani & Miss Catharsis ve Yeni Türkü sahne alacak. 27 Ağustos’ta ise Dilan Balkay, Guillaume Perret (FR) & Volkan Öktem ve Max Plattner Trio katılımcılarla buluşurken, kapanışı Hüsnü Şenlendirici ile İKİ (Alp Ersönmez ve Çağrı Sertel) yapacak.

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