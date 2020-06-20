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Bu adanın tek sahibi eşekler

90’lı yıllarda Atatürk Barajı’nda su tutulmasıyla birlikte Adıyaman Akyazı köyü yakınlarında Hayas Adası (Eşek Adası) oluştu. Adanın tek sahibi olan eşekler, özgürlüğün tadını çıkartıyor.

Haber Merkezi İHA
Eşekler adaya teknelerle taşındı.
Eşekler adaya teknelerle taşındı.

Adıyaman Akyazı köyü yakınlarındaki Hayas Adası, Atatürk Barajı’nda su tutulmasıyla Eşek Adası'na dönüştü. Sular altında kalmayan köylerde yaşı ilerleyen ve sahipsiz eşekler, köylüler tarafından balıkçı tekneleriyle bu adaya bırakıldı.

Yaklaşık 30 yıldan beri eşeklerin yaşadığı ada, ‘Eşek Adası’ ismini aldı. Bir zamanlar 15-20 eşeğin yaşadı adada şuan 1’i yavru olmak üzere 6 eşek yaşıyor. Yaklaşık 350 bin metrekare olan adada yaz kış yaşayan eşekler, özgürce yaşamlarını sürüyor.


  • Vatandaşlar tarafından ‘eşek’ adası olarak bilinen adaya Akyazı Muhtarı Kadir Demir, bu ismin verilmesine karşı çıktığını vurgulayarak, eşeklerin tekneler ile taşındığını dile getirdi.

"Özgürlüklerini yalıyorlar"

Muhtar Demir, “Özgürlüklerini yaşıyorlar. Baksanıza sanki arpa ile besleniyorlar gibi durumları çok iyi. Yaz kış buradalar. Önceleri emek ve cefa çektiler. İnsanların ihtiyacı kalmayınca bu hayvanları ortalığa bıraktılar. Bunlar köylerde ortalıktaydı. Kuyulu, Turuş’ta, sağda solda falan hayvanlar yaz kış başı boş geziyordu. Çocuklar biniyor, dövüyorlardı. Hayır sahipleri bunları yakalayıp tekne ile bu adaya bıraktılar” ifadelerini kullandı.

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