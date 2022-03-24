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KÜLTÜR SANAT

Bu akademide “Sinema Ahlakı” var

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, Fidan Sanat Vakfı bünyesinde gerçekleştirilecek Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi’nin 8. dönem İstanbul eğitimleri vakfın Eyüpsultan’daki genel merkezinde başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bu akademide “Sinema Ahlakı” var
Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, Fidan Sanat Vakfı bünyesinde gerçekleştirilecek Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi’nin 8. dönem İstanbul eğitimleri vakfın Eyüpsultan’daki genel merkezinde başladı.

Yönetmenlik, senaristlik, kurgu montaj gibi temel derslerin yanı sıra görüntü yönetmenliği, ışık ve ses teknikleri, film okumaları, dramaturji, pitching eğitimleri, uygulama atölyesi gibi çalışmalarla yeni sinemacılar yetiştirmeyi hedefleyen akademi, Ramazan Bayramı’ndan sonra Anadolu’da 5 ayrı şehirde mobil sinema eğitimleri de verecek.

Önceki yıllara ek olarak müfredata, “Anlam Arayışı Atölyesi” ile sinemanın dili ve usulüne yönelik ilkelerin aktarılacağı “Sinema Ahlakı” bölümü de dahil edildi.

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