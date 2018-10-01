Bu aletler 200 bin yıllık

Bölgede yürütülen kazıların başkanlığını yapan Dr.Rahşan Tamsü Polat, Neolitik yaşama biçiminin “Bereketli Hilal” olarak adlandırılan bölgeden batıya ve oradan da Avrupa’ya yayılmasında önemli bir durak noktası olan Eskişehir’in tarihinin Yazılıkaya çevresinde tespit edilen bu buluntu ile biraz daha anlaşılır hale geldiğini söyledi. Polat, vadinin Alt Paleolitik Çağ’dan 250 bin ila 200 bin yıl öncesinden başlayarak sürekli yaşanılan bir yer olduğunun saptanmasının Eskişehir için çok önemli bir keşif olduğunu belirtti.

YENİ YERLER KEŞFEDİLDİ

Polat, yeni araştırmalar ile tarihsel süreci bilinenden çok daha erkene gittiği saptanan vadide yeni Phryg (Firig) kült anıtlarının yanı sıra, Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait yeni yerleşimler ve nekropolis (mezarlık) alanları da saptandığını bildirdi.

HAYAT Dönüş yolculuğu başladı