Bu belgeselde suçlular var

Derviş Zaim, suçluların dünyasına odaklandığı “Tavuri (Şeytan)” belgeselini tamamladı. Zaim sekiz senelik bir çalışmanın ürünü uzun metraj biyografi tarzındaki belgeseliyle Tavuri (Şeytan) lakabıyla bilinen Mustafa Serttaş’ın hayatını anlatıyor. Eser, Serttaş’ın geçmişiyle bugününe odaklanarak toplumun suç üzerindeki rolü, kötülük ve özgürlük konusuna eğiliyor. Yönetmen Zaim’in çocukluğundan beri tanıdığı Serttaş’ın, hapis de dahil olmak üzere hayatının son beş yılı filme alındı. 2014’te başlayan çekimler, Kıbrıs’ta ve İngiltere’de gerçekleşti. Belgeselde Mustafa Serttaş’ın yanı sıra, onunla yolu kesişenler ve eylemlerinden etkilenmiş kişiler rol aldı.