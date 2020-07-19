Bu çamur deri hastalıklarına şifa oluyor: Turistler akın ediyor, yurt dışına ihraç ediliyor

Dalaman yerel haberlerine göre; İncebel mevkisindeki Therme Maris Gölü yanında bulunan tesis içinde çeşitli kaynaklardan çıkan Türkiye'nin mineral yoğunluğu açısından en yüksek termal suyundan oluşan çamura, cilt rahatsızlıklarından kurtulmak isteyenlerin yanı sıra, güzelleşmek isteyenler de yoğun ilgi gösteriyor.

GÜNDEM Denizli'den adeta dünyaya şifa dağıtıyor: Başta İsrail olmak üzere Avrupa'ya ihraç ediliyor

Rusya'ya ihraç ediliyor

Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı tesisteki çamura en çok ilgiyi Ruslar gösteriyor. Tesiste paketlenen çamur Rusya'ya ihraç ediliyor. Çamurun ününü duyan İngiltere'den de talepler gelmeye başladı. Belirli bir kürle uygulanan ve içinde 57 farklı mineral barındıran termal su ve çamuru selülite, cilt kırışıklığı ve sarkıklara, sivilce, sedef, egzama, deri iltihabı gibi cilt sorunların tedavisine katkı sağlıyor. Çamurun, aynı zamanda romatizma, eklem ve kas ağrılarına da iyi geldiği biliniyor.

FOTOĞRAF 14 Termal su kaynaklarının dibindeki çamurlar da kozmetik sektöründe kullanılmak üzere çıkarılıyor. Kürekle sıcak su kaynaklarının oluşturduğu göletlerden alınan çamurlar, çeşitli işlemlerden geçiriliyor. Sıcak çamur önce dinlendiriliyor. İçerisindeki yabancı ve sert maddelerden arındırılan çamur, krem ya da pudra haline getirilerek, yurt içi ya da yurt dışına pazarlanıyor. '90 DERECELİK TERMAL SULARIN ALTINDAN ÇIKARIYORUZ' <br> <br> Tekke Mahallesi'nde yaşayan ve termal bir otelin işletmeciliğini yapan Mustafa Şen, 10 yıldır çamurdan üretim yaptıklarını belirtti. Şen, bölgedeki çamurun içerisindeki kükürt sülfat miktarının oldukça yüksek olduğunu, bu durumun çamurun kalitesinin oldukça yüksek olduğuna işaret ettiğini kaydetti. Çıkardıkları çamuru çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra homojen krem haline getirdiklerini aktaran Şen, Çamuru 90 derecelik termal suların altından çıkarıyoruz. Kükürt, tuz ve sülfat miktarı oldukça yüksek olduğu için çok değerli. Romatizma hastalıkları, kireçleme ve ortopedik rahatsızlıklara iyi geliyor. Cilt rahatsızlıkları, sivilce, akne tedavisinde buradan çıkarılan çamurdan ürettiğimiz homojen kremler kullanılıyor dedi. ÇAMURUN KALİTESİNİ GÖSTERMEK İÇİN İSRAİL'E BEDAVA GÖNDERDİ <br> <br> Çamurdan kozmetik ürünlerin üretiminde en çok söz sahibi ülkenin İsrail olduğuna dikkat çeken Şen, Bizim çamurumuzun onlarınkinden kaliteli olduğunu göstermek için İsrail'e bedava çamur gönderdim. Onlardakine göre tuz, kükürt ve sülfat oranımız daha iyi. Biz çamurumuzun kalitesi konusunda iddialıyız... Almanya, Belçika, Hollanda, Avustralya'ya ve ABD'ye çamurumuzu ihraç ediyoruz. İhraç ettiğimiz ülkelerde yüz maskesi olarak yoğun bir şekilde kullanılıyor. Kullananlar memnuniyetini dile getiriyor diye konuştu. Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına gönderiliyor Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına gönderiliyor Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına gönderiliyor Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına gönderiliyor Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına gönderiliyor Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına gönderiliyor Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına gönderiliyor Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına gönderiliyor Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına gönderiliyor - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, termal su kaynaklarının dibinden çıkarılan ve işlenen çamurlar, ABD ve çeşitli Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Sarayköy ilçesinin Tekke Mahallesi'nde yer alan sıcak su kaynakları, bölgede termal turizm ve jeotermal enerji üretiminde önemli rol oynuyor. Bölgeden çıkan ve sıcaklığı 90 dereceyi bulan sular, hizmet veren termal tesislerde eklem ağrısı ve romatizma rahatsızlıkları nedeniyle şifa arayan vatandaşların tedavisinde kullanılıyor.

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57 farklı mineral içeriyor



Mucizevi çamurun birçok deri hastalığına iyi geldiğini söyleyen tesis işletmecisi Didem Uyanık, "Tesislerimizde çıkan çamur, dünyada en yüksek mineral yoğunluğuna sahip çamurdur. En konsantre pelohite sahiptir. 57 farklı mineral içerir. Sivilce, akne, egzema, döküntü gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Koronavirüs öncesi Rusya'ya gönderiyorduk. Tekrar göndermeye başlayacağız. İngiltere'den de talep geldi, onlar da çamuru istiyor. Ciltle ilgili tüm tedavilerde kullanılıyor." dedi

Dünyaya tanıtacağız

Mucizevi çamuru dünyaya tanıtmak istediklerini belirten Uyanık, "Yüzde 72 yoğunluğa sahip. Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı sertifikalarımız var. Doğal oluşan bu çamurun tedavi edici özellikleri var. Özellikle eklem ile deri hastalıkları olanlar ve yüz güzelliğine önem verenler çamuru kullanıyor" dedi.

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