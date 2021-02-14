Bu çiçeği koparmanın cezası 80 bin lira

Gemlik ilçesinde yer alan Delmece Yaylası'nda ilkbaharın müjdesi sayılan kardelenler çiçek açtı. Bu sene geç gelen kara rağmen açan kardelenlerin kar içerisindeki en güzel anlarını Bursalı fotoğraf sanatçıları görüntüleyebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Kardelenlerin fotoğrafını çekmenin kendileri için son derece keyifli bir gelenek haline geldiğini belirten fotoğrafçılar, "Kardelen çiçeği zemheri soğuklarının gitmesi ve toprağın alttan ısınması ile çıkmaya başlar. Bu sene kış geç geldi ama buna rağmen çiçekler açmaya başladı. Eksi 12 dereye varan bir soğuk var çok zor şartlarda çalışıyoruz. Ancak üşüdüğümüze değiyor" ifadelerini kullandı.

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Zarar vermenin cezası 80 bin lira

Endemik bir bitki olan kardelenler Çevre Kanunu ile korunuyor. Milli Park içinde doğal bitki örtüsünü tahrip eden, endemik bir bitki olan kardelenlere zarar vermenin cezası geçen yıl 73 bin 747 lirayken bu yıl 80 bin 465 liraya yükseldi.

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Ticari amaçla zarar verene 3 katı ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri, kardelenlere zarar verildiğinin tespit edilmesi halinde bu cezayı kesiyor.

Kardelenleri koparan ve ticari amaçla zarar verip soğanlarından kökleyenlere ise mevcut cezanın 3 katı uygulanıyor.