Hayat Bu cuma İş çıkışında Ceza var
KÜLTÜR SANAT

Bu cuma “İş” çıkışında Ceza var

İş Sanat’ın İş Kuleleri Kibele Heykeli önünde düzenlediği Cuma İş Çıkışı açık hava konserleri yeni sezon açılışını geçtiğimiz hafta “Hey! Douglas” ile yaptı. Konserleribu haftaki konuğu rap müziğin başarılı ismi Ceza olacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bu cuma “İş” çıkışında Ceza var
Ceza

İş Sanat’ın İş Kuleleri Kibele Heykeli önünde düzenlediği Cuma İş Çıkışı açık hava konserleri yeni sezon açılışını geçtiğimiz hafta “Hey! Douglas” ile yaptı. İş Sanat’ın haftanın yorgunluğunu müzik eşliğinde atmak isteyenler için bir buluşma noktası olan Cuma İş Çıkışı konserlerinin bu haftaki konuğu rap müziğin başarılı ismi Ceza olacak. Konser serisinde 27 Mayıs’ta ise Can Temiz sahne alacak. Haziran ayında Ceylan Ertem, Sezen Aksu Tribute, Melike Şahin müzikseverlerle buluşacak. Ücretsiz konserler 1 Temmuz’da Göksel’le sona erecek. Konserler saat 18.00’de başlayacak.

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