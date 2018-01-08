Bu fotoğraf İstanbul'da çekildi

Çobanlık mesleğine 1970 yılından bu yana İstanbul'da devam ediyor

İstanbul beton yığınlar, hava alamayacak kadar kalabalık ortamlarla anılıyor. Şehrin birçok bölgesindeki çarpık kentleşme ve aşırı betonlaşma birbiriyle yarışıyor.

Kulis Tiyatro Dergisi Yayın Yönetmeni Ayşe Şahinboy Doğan, bugün çektiği fotoğrafın hikayesini Instagram hesabından şöyle paylaştı:

"Otobüse binip ters yöne doğru gidince kendimi Sultangazi'de buldum bugün :-) Sabah Metris cezaevinde oyunumuz vardı. Sonrasında Edirnekapıya buradan otobüs var dediler. Bende yönü sormadan, güya Vezneciler otobüsüne bindim. Baktım bi noktadan sonra apartmanlar yerini gecekondulara bıraktı. Yeşillik alanlara doğru ilerlemeye başladık. Bakalım bu yol beni nereye götürecek deyip otobüsün güzergahını tanımaya çalıştım. Yarı köy görünümlü Yaylatepe durağına gelince indim, dedim artık geri döneyim. Indiğim yerde koyun sesleri geliyordu. Seslere doğru yöneldim ve Mustafa abiyle tanıştım. Baba mesleği çobanlığını devam ettiriyormuş, ailesi 1970'de Giresun'dan gelmiş. Rahmetli babası o bölgeye ilk yerleşen kişiymiş. Hayvancılık sektöründen, artık bu mesleğin Istanbulda yapılamadığından konuştuk. Fotoğrafını çekeyim dedim, "iyi hadi bakalım çek" dedi. Bereket duasıyla yanından ayrıldım. Arada kaybolmak iyidir..."

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Ayşe Şahinboy Doğan (@asahinboy)'in paylaştığı bir gönderi (Oca 8, 2018 at 3:49öö PST)