Bu gece müze gezelim

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın web sitesinden yapılan açıklamaya göre bu yıl 18. kez kutlanacak olan “Avrupa Müzeler Gecesi” kapsamında Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı tüm müzeler saat 23.00’e kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Bu müzelerden başlıcaları: Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Galata Mevlevihanesi Müzesi, Hafıza 15 Temmuz Müzesi, Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi.

“Müzeler, Sürdürülebilirlik ve Refah” temasıyla kutlanan gün, 24 Mayıs’a kadar sürecek. Hafta boyunca Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzelerde sergiler, konferanslar, konserler, panel ve söyleşiler, atölye çalışmaları, müze eğitim faaliyetleri, dans gösterileri, defileler, rehberli müze ve Örenyeri gezileri gibi etkinlikler düzenlenecek. Bu etkinliklerle hem müzelerin tanıtımı yapılıyor hem de müzeler hakkında farkındalık oluşturuluyor. Hafta kapsamında Pera Müzesi’nin güncel sergisi Zamane İstanbulları için 24 Mayıs saat 17.00’de ücretsiz bir tur düzenlenecek. 4 Mayıs’ta Galataport’taki yeni binasında hizmet vermeye başlayan İstanbul Modern her perşembe ücretsiz gezilebilirken, 11 Mayıs’ta açılan ve müze statüsünde olan Kız Kulesi mayıs sonuna kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.