Bu ilçede 6 milyon tavuk ve 5 bin insan yaşıyor Türkiye’de yumurta fiyatlarının belirlendiği ve merkez nüfusunun 5 bin olduğu Afyonkarahisar ilinin Başmakçı ilçesinde yaklaşık 6 milyon tavuk ile yumurta üretimi gerçekleştiriliyor. Tavuk sayısı nüfusa göre oranlandığında ise kişi başına yaklaşık bin 200 tavuk düşüyor.

Haber Merkezi 22 Mart 2021, 14:44 Son Güncelleme: 22 Mart 2021, 14:58 İHA