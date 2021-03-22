Hayat Bu ilçede 6 milyon tavuk ve 5 bin insan yaşıyor
AKTÜEL

Bu ilçede 6 milyon tavuk ve 5 bin insan yaşıyor

Türkiye’de yumurta fiyatlarının belirlendiği ve merkez nüfusunun 5 bin olduğu Afyonkarahisar ilinin Başmakçı ilçesinde yaklaşık 6 milyon tavuk ile yumurta üretimi gerçekleştiriliyor. Tavuk sayısı nüfusa göre oranlandığında ise kişi başına yaklaşık bin 200 tavuk düşüyor.

Haber Merkezi İHA
Kişi başına düşen tavuk sayısı ise bin 200 civarı.
Kişi başına düşen tavuk sayısı ise bin 200 civarı.

Günlük yaklaşık 5 milyon yumurtanın üretildiği Başmakçı ilçesi Türkiye’de yumurta fiyatlarının belirliyor. İlçede ilginç olan ise tavuk sayısının insan nüfusunun bin katından fazla olması.

  • Yumurta üreticisi İsmail Kök, tavuk sayısı ile insan nüfusu arasında çıkan oransal farka esprili bir dille yaklaşarak, “Yumurtalar tavuklar yumurtladıktan sonra paketleme bölümüne geçiyor. Paketleme bölümünde paketlendikten sonra sevkiyat bölümüne geçiyor ve sevkiyat bölümünde sevkiyat gerçekleşiyor. Şuan bulunduğumuz çiftlikte 40 bin tavuk var. 300 bin kapasitemiz var, 50 bin civciv kapasitemiz var. Tavukların önlerine otomatik yemleme yapılıyor. Yumurtalar otomatik sistemle paketleme alanına geçiyor. Başmakçı’da toplam 6 milyon civarında tavuk var ve ilçenin nüfusu 5 bin civarında” dedi.

Susamlı çıtır tavuklar
HAYAT
Susamlı çıtır tavuklar

Bu yumurtayı görenler şaşırıyor
GÜNDEM
Bu yumurtayı görenler şaşırıyor

Bayat tavuk dönerde ‘düşük’ tehlikesi: Akıllara gelen soru ‘Kalan tavuk döner ertesi gün satılıyor mu?’
GÜNDEM
Bayat tavuk dönerde ‘düşük’ tehlikesi: Akıllara gelen soru ‘Kalan tavuk döner ertesi gün satılıyor mu?’
Abone Ol Google News
Haftada 2 bin lira kazanıyor

Haftada 2 bin lira kazanıyor

​Şehir hayatını bıraktı dağ evine yerleşti.
Yoksul ülkelere aşı yok

Yoksul ülkelere aşı yok

​AB acı gerçeği itiraf etti: Çok fazla baskı var
Ankarayı dolu vurdu: Kent dakikalar içinde beyaza büründü

​Elazığ'da depremzedeler kerpiç evlerden konutlara geçti.

​Türk şirkete yatırım yapılacak..

​Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Gezi Parkı açıklaması.
TKDK, AB fonlarını Türk yatırımcılarla<br>buluşturuyor

TKDK, AB fonlarını Türk yatırımcılarla
buluşturuyor

​Avrupa standartlarında yatırımlar hayata geçiriliyor

​ABD ile Rusya arasındaki gerilim tırmanıyor.

​Borsa İstanbul'dan yatırımcılara uyarı..

Kamu bankaları yüksek faiz tahribatını önleyebilir.

Uzmanlar uyardı: Millete panik yaptırıyorlar, yarını bekleyin

​Nurettin Canikli'den Merkez Bankası açıklaması.
100 tonu bulacak

100 tonu bulacak

​Türkiye altın üretiminde şaha kalktı.

TBMM bahçesine yıldırım düştü

TBMM bahçesine yıldırım düştü

​Ağaca isabet eden yıldırım çevrede paniğe neden oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.