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Hayat Bu köprü 150 yıldır ayakta Ordulular geçerken korkuyor
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Bu köprü 150 yıldır ayakta: Ordulular geçerken korkuyor

Ordu’nun Fatsa ilçesinin Kulak ile Çaybaşı ilçesinin Gümüşlü mahallelerini ayıran Meşebükü Deresi üzerine inşa edilen ahşap yaya köprü, 150 yıldır ayakta duruyor. Tahtalar arasında açıklık olduğunu söyleyen çevre halkı, köprünün bakımının yapılmasını ve korunmasını istiyor.

Haber Merkezi DHA
Bu köprü 150 yıldır ayakta: Ordulular geçerken korkuyor
Meşebükü Deresi üzerine inşa edilen ahşap köprü

Ordu Fatsa'da Kulak ve Gümüşlü mahallelerinin sakinleri, iletişimi kısa sürede sağlamak için iki mahalleyi birbirinden ayıran Meşebükü Deresi üzerine yaklaşık 150 yıl önce tahta, çivi, tel ve halat kullanarak ahşap köprü inşa etti. Dere yatağından 4 metre yükseklikte ve yaklaşık 100 metre uzunluğundaki ahşap yaya köprüsü, hala kullanılmaya devam ediyor. Köprünün bakımı ise iki mahalle halkı tarafından yapılıyor. Köprü, iki mahalleyi en kısa güzergahtan birbirine bağladığı için tercih ediliyor.

‘GEÇERKEN KORKANLAR OLUYOR’

Kulak Mahallesi Muhtarlığı Azası Mevlüt Yüksel, “Düğün, davet, cenaze merasimlerimize bu köprüden geçerek katılıyoruz. Ayrıca market ihtiyaçları da yine bu köprü üzerinden karşılanıyor. Çevre mahallelerden bu tarafa gelmek isteyenler de bu köprüyü kullanıyorlar. Köprüden geçerken korkanlar oluyor” dedi.

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'KORUNMASINI İSTİYORUZ’

Kulak Mahallesi’nde oturan Mehmet Uylas ise, “Ben şu anda 70 yaşının üzerindeyim. Benden önceki tarihlerde de bu köprüler vardı. İki ilçeyi iki mahalleyi birbirine bağlayan köprü. Yıllar öncesine dayanarak Gümüşlü Mahallesi ile Kulak Mahallesi’nin arasında dedelerimizden gelen geleneklere göre akraba bağlılığımız var. Cenaze, düğün, imece usulü çalışmak için bu köprüyü kullanıyoruz. Biz bu köprüyü 10-15 yılda bir bakımını yapıyoruz. Bu tamiratı da iki mahalle halkı kendi aralarında imece usulü yapıyor. Köprümüz bu şekilde günümüze kadar geldi. Biz bu köprümüzün korunmasını istiyoruz” diye konuştu.

‘ŞU ANDA TEHLİKELİ, TAHTALAR ARASINDA AÇIKLIK VAR’

Aydın Uylas da, “Bu köprü dedelerimizden beri var. Bu köprüyü köylüler kendi imkanlarıyla yaptı. Tadilatını da kendi imkanlarıyla yapıyorlar. Bu köprü şu anda tehlikeli. Tahtaların arasında açıklık var. Köprünün bakımının yapılmasını istiyorum” ifadelerinde bulundu.

Kars'taki bu kayalıklar herkesi şaşırtıyor: Gören önünde fotoğraf çekiliyor
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Kars’a 15 kilometre uzaklıkta bulunan eski Çakmak köyü yolundaki kayalıklardaki Yunus figürü vatandaşların ilgisini çekiyor. Eski yolu kullanan vatandaşlar kayalık önünde durarak yunus figürü önünde fotoğraf çekiliyor. Daha sonra da yoluna devam ediyor. Yunus figürünün 100 öncesinde kaldığı ileri sürülüyor.
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Türkiye’nin en önemli tarihi bölgelerinden birisi olan Kars içerisinde barındırdığı 100 yıllar öncesine ait kalıntılarla da görenleri büyülüyor. Yunus balığı figürün bulunduğu eski Çakmak köyü yolundaki kayalıklar da son günlerde yoğun ilgi görmeye başladı. Hemen yanı başından derenin geçtiği kayalıklara gelen vatandaşlar buradaki yunus figürü önünde fotoğraf çekiliyor. Bir süre figürü inceledikten sonra bölgeden ayrılıyor. Vatandaşlar yunus figürünün koruma altına alınarak Kars turizmine kazandırılmasını istiyor.
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Kars'taki bu kayalıklar herkesi şaşırtıyor: Gören önünde fotoğraf çekiliyor
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