Bu köprü 150 yıldır ayakta: Ordulular geçerken korkuyor

Ordu Fatsa'da Kulak ve Gümüşlü mahallelerinin sakinleri, iletişimi kısa sürede sağlamak için iki mahalleyi birbirinden ayıran Meşebükü Deresi üzerine yaklaşık 150 yıl önce tahta, çivi, tel ve halat kullanarak ahşap köprü inşa etti. Dere yatağından 4 metre yükseklikte ve yaklaşık 100 metre uzunluğundaki ahşap yaya köprüsü, hala kullanılmaya devam ediyor. Köprünün bakımı ise iki mahalle halkı tarafından yapılıyor. Köprü, iki mahalleyi en kısa güzergahtan birbirine bağladığı için tercih ediliyor.

‘GEÇERKEN KORKANLAR OLUYOR’

Kulak Mahallesi Muhtarlığı Azası Mevlüt Yüksel, “Düğün, davet, cenaze merasimlerimize bu köprüden geçerek katılıyoruz. Ayrıca market ihtiyaçları da yine bu köprü üzerinden karşılanıyor. Çevre mahallelerden bu tarafa gelmek isteyenler de bu köprüyü kullanıyorlar. Köprüden geçerken korkanlar oluyor” dedi.

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'KORUNMASINI İSTİYORUZ’

Kulak Mahallesi’nde oturan Mehmet Uylas ise, “Ben şu anda 70 yaşının üzerindeyim. Benden önceki tarihlerde de bu köprüler vardı. İki ilçeyi iki mahalleyi birbirine bağlayan köprü. Yıllar öncesine dayanarak Gümüşlü Mahallesi ile Kulak Mahallesi’nin arasında dedelerimizden gelen geleneklere göre akraba bağlılığımız var. Cenaze, düğün, imece usulü çalışmak için bu köprüyü kullanıyoruz. Biz bu köprüyü 10-15 yılda bir bakımını yapıyoruz. Bu tamiratı da iki mahalle halkı kendi aralarında imece usulü yapıyor. Köprümüz bu şekilde günümüze kadar geldi. Biz bu köprümüzün korunmasını istiyoruz” diye konuştu.

‘ŞU ANDA TEHLİKELİ, TAHTALAR ARASINDA AÇIKLIK VAR’

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Aydın Uylas da, “Bu köprü dedelerimizden beri var. Bu köprüyü köylüler kendi imkanlarıyla yaptı. Tadilatını da kendi imkanlarıyla yapıyorlar. Bu köprü şu anda tehlikeli. Tahtaların arasında açıklık var. Köprünün bakımının yapılmasını istiyorum” ifadelerinde bulundu.