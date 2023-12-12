|
Hayat

Bu kütüphane iyileştiriyor

Kitaplarla iyileşmek anlamına gelen bibliyoterapi çalışmalarını içeren İyileştiren Kütüphane Projesi’nin (İKÜP) tanıtımı 14 Aralık Perşembe günü saat 14.00’te Rami Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek.

04:00 - 12/12/2023 Salı
Güncelleme: 01:21 - 12/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Kütüphanecilik hizmetlerinde ruh sağlığını koruyucu ve önleyici uygulamaları öne çıkaran İyileştirici Kütüphane projesi, üç yıl olarak planlandı. İlk altı ayı pilot uygulama çalışmaları ile tamamlandı. Lansman sonrası başlayacak ikinci altı aylık süreçte, Rami Kütüphanesi’nde bibliyoterapi uygulamaları rutin bir hizmet olarak sunulacak. İkinci yılında ise “Bibliyoterapi Eğitim Merkezi” kurulması planlanıyor. Böylece, diğer kütüphanelerde çalışanlara da eğitimler verilerek yaygınlaştırılacak.


HEM ARAŞTIRMA HEM UYGULAMA

Projenin üçüncü yılında ise Rami Kütüphanesinde bir “Bibliyoterapi Araştırma ve Uygulama Merkezi”nin kurulması ve ulusal çapta bir merkez olması planlanıyor. Proje tamamlandığında, gelişmiş ülkelerde çeşitli örnekleri bulunan bibliyoterapi merkezlerinin Türkiye versiyonu, bir örnek olarak Rami Kütüphanesi bünyesinde kurulmuş olacak. Rami Kütüphanesi ile Marmara Üniversitesi ortaklığında hazırlanan İyileştiren Kütüphane Projesi, Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik ve Müdür Yardımcısı Levent Polat’ın koordinesinde; Kütüphaneci Zeynep Gözde Şen’in yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor. İyileştiren Kütüphane Projesi’nin baş araştırmacıları ise Marmara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mehlika Karagözoğlu ile Medeniyet Üniversitesinden Dr. Funda Yeşil.



#Aktüel
#Eğitim
#Kütüphane
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İlk ev alacaklara kredi tablosu! 1.20 faizli düşük konut kredisi için başvuru şartları...