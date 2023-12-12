Bu kütüphane iyileştiriyor

Kütüphanecilik hizmetlerinde ruh sağlığını koruyucu ve önleyici uygulamaları öne çıkaran İyileştirici Kütüphane projesi, üç yıl olarak planlandı. İlk altı ayı pilot uygulama çalışmaları ile tamamlandı. Lansman sonrası başlayacak ikinci altı aylık süreçte, Rami Kütüphanesi’nde bibliyoterapi uygulamaları rutin bir hizmet olarak sunulacak. İkinci yılında ise “Bibliyoterapi Eğitim Merkezi” kurulması planlanıyor. Böylece, diğer kütüphanelerde çalışanlara da eğitimler verilerek yaygınlaştırılacak.
HEM ARAŞTIRMA HEM UYGULAMA
Projenin üçüncü yılında ise Rami Kütüphanesinde bir “Bibliyoterapi Araştırma ve Uygulama Merkezi”nin kurulması ve ulusal çapta bir merkez olması planlanıyor. Proje tamamlandığında, gelişmiş ülkelerde çeşitli örnekleri bulunan bibliyoterapi merkezlerinin Türkiye versiyonu, bir örnek olarak Rami Kütüphanesi bünyesinde kurulmuş olacak. Rami Kütüphanesi ile Marmara Üniversitesi ortaklığında hazırlanan İyileştiren Kütüphane Projesi, Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik ve Müdür Yardımcısı Levent Polat’ın koordinesinde; Kütüphaneci Zeynep Gözde Şen’in yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor. İyileştiren Kütüphane Projesi’nin baş araştırmacıları ise Marmara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mehlika Karagözoğlu ile Medeniyet Üniversitesinden Dr. Funda Yeşil.