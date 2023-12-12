Bu kütüphane iyileştiriyor

Kütüphanecilik hizmetlerinde ruh sağlığını koruyucu ve önleyici uygulamaları öne çıkaran İyileştirici Kütüphane projesi, üç yıl olarak planlandı. İlk altı ayı pilot uygulama çalışmaları ile tamamlandı. Lansman sonrası başlayacak ikinci altı aylık süreçte, Rami Kütüphanesi’nde bibliyoterapi uygulamaları rutin bir hizmet olarak sunulacak. İkinci yılında ise “Bibliyoterapi Eğitim Merkezi” kurulması planlanıyor. Böylece, diğer kütüphanelerde çalışanlara da eğitimler verilerek yaygınlaştırılacak.