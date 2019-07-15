Hayat Bu memleket şehit evi sus Gökhan
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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
AKTÜEL

Bu memleket şehit evi sus Gökhan!

Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda 15 Temmuz afişlerinden rahatsız olduğunu dile getiren Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'a gazeteci Nedim Şener'den sonra bir tepki de oyuncu Hasan Kaçan'dan geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nedim Şener - Gökhan Özoğuz - Hasan Kaçan
Nedim Şener - Gökhan Özoğuz - Hasan Kaçan

15 Temmuz 2016'da düzenlenen hain darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ile oyuncu Hasan Kaçan arasında tartışma yaşandı.

Gökhan Özoğuz, 15 Temmuz için hazırlanan bazı afişlere tepki gösterdiği paylaşımında "Bu çizimlerinden nefret ediyorum. Çok yanlış. Olayı sanki bütün Türk askeri yapmış gibi hissettiriyor. Türk askeri olgunun itibarını zedeler mi diye düşünmeden konması korkunç. Bu ülkeyi canı pahasına koruyan Türk askeridir. Bunlar derhal yasaklansın" ifadesini kullandı.

"Bu memleket şehit evi Gökhan! Sus Gökhan"

Özoğuz'un söz konusu paylaşımına tepki gösteren Hasan Kaçan ise "Çizimlerden değil darbecilerden nefret edeceksin Gökhan! Alçak darbeciler 251 evladımızı şehit etti Gökhan! 251 can toprak altında Gökhan! Büyüklerinden hiç bir şey öğrenmediysen, şehit evinde edeple susulacağını da mı öğrenmedin Gökhan! Bu memleket şehit evi Gökhan! Sus Gökhan!" şeklinde karşılık verdi.

Özoğuz'dan cevap gecikmedi

Bunun üzerine Özoğuz, "Hasan biz senden iyi biliriz vatanı milleti kayıtsız şartsız sevmeyi de, darbeyi nasıl lanetleyeceğimizi de, o geceki 251 tane şehidimizi nasıl yad edeceğimizi de. O afişlerde darbeci askerlerin resimleri olmadığı sürece Türk askerini temsil eder. Askerimizi de yedirtmeyiz" dedi.

Gökhan Özoğuz'a tepki veren bir diğer isim de Nebim Şener'di

Özoğuz'un paylaşımını alıntılayan gazeteci Nedim Şener, "Evladım, onların Fetö'nün askeri olduğunu en iyi Türk askeri biliyor. İçerisindeki pisliği de tek tek çıkartıyor. Sen canını sıkma bu millet, haini de, korkağı da, fırsatçıyı da, uyanıkları da tanıyor. Anladın sen onu..." demişti.

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Özoğuz, Şener'in tepkisine de karşı cevap vererek yine kendini şöyle savundu: "Sn. Nedim bey: Hayrola Evladım derken? Bir orayı düzeltelim edebimizi koruyalım. Afişlerde Türk askerini resmetmek itibarı zedeleyici lekeler bırakır. Çiziyorsan darbeci askerler diye yazıcan oraya. Şerefli Türk askerinin tamamını halkın karşısına çizersen yanlış algılanır!"

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