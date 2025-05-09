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Bu nasıl vicdansızlık: Eşeği sopayla dakikalarca dövdü

Bu nasıl vicdansızlık: Eşeği sopayla dakikalarca dövdü

13:029/05/2025, Cuma
DHA
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Foto: DHA
Foto: DHA

Sivas'ın Kangal ilçesinde S.C.'nin (80) başına çuval geçirdiği eşeği sopayla dakikalarca dövdüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, önceki gün ilçeye bağlı Alacahan köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan S.C., başına çuval geçirdiği eşeğe defalarca elindeki sopayla vurdu.

S.C., dengesini kaybederek yere yığılan hayvana sopayla vurmaya devam etti. O anlar, çevredeki bir kişinin cep telefonuyla kaydedildi.

İhbar sonrası jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan S.C. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. S.C.'nin sinirlendiği için eşeği dövdüğünü söylediği öğrenildi.

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