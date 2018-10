​Bu not bir can kurtardı Bu not bir can kurtardı Antalya'da park halindeki otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, polis tarafından kurtarıldı. Bir hayvanseverin "Motor kısmında yavru kedi var çalıştırırken bakın lütfen" yazması üzerine bir can kurtarıldı.

