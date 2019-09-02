Bu pazarda para geçmiyor

Cami cemaati ve semt sakinleri tarafından 3 yıldır devam edilen uygulama sayesinde, ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor.
CAMİNİN ÖNÜNE DİZİLİYOR
- Dernek Başkanı Refik Yavuz, sabah saatlerinde hal’e giderek kendi aralarında toplanan paralarla, meyve ve sebze satın alıp, Karaköy’deki cami önüne diziyor. Hayır pazarına yardım eden gönüllüler de kasaların içindeki meyve ve sebzeleri birer birer poşetleyerek ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere hazırlıyor. Hayır pazarına gelen ihtiyaç sahipleri birer birer poşetlenip kaldırıma dizilen meyve ve sebzeleri, hayırseverlerin ‘burada para geçmez’ sözleri arasında alıyor.