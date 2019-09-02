Hayat Bu pazarda para geçmiyor
AKTÜEL

Bu pazarda para geçmiyor

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Bayezid-ı Cedid Camii Derneği, her cumartesi günü cami önüne kurdukları hayır pazarında ihtiyaç sahibi aileler için meyve ve sebze dağıtıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dernek üyeleri kendi aralarında topladıkları paralar ile aldıklarını meyve ve sebzeleri dernek önünde ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.
Dernek üyeleri kendi aralarında topladıkları paralar ile aldıklarını meyve ve sebzeleri dernek önünde ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Cami cemaati ve semt sakinleri tarafından 3 yıldır devam edilen uygulama sayesinde, ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor.

CAMİNİN ÖNÜNE DİZİLİYOR

  • Dernek Başkanı Refik Yavuz, sabah saatlerinde hal’e giderek kendi aralarında toplanan paralarla, meyve ve sebze satın alıp, Karaköy’deki cami önüne diziyor. Hayır pazarına yardım eden gönüllüler de kasaların içindeki meyve ve sebzeleri birer birer poşetleyerek ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere hazırlıyor. Hayır pazarına gelen ihtiyaç sahipleri birer birer poşetlenip kaldırıma dizilen meyve ve sebzeleri, hayırseverlerin ‘burada para geçmez’ sözleri arasında alıyor.

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