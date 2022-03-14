Hayat Bu seçkide çok korkacaksınız
KÜLTÜR SANAT

Bu seçkide çok korkacaksınız

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV

) tarafından ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle 8-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 41. İstanbul Film Festivali’nden detaylar belli olmaya başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bu seçkide çok korkacaksınız
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle 8-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 41. İstanbul Film Festivali’nden detaylar belli olmaya başladı. Festivalin Mayınlı Bölge bölümünde dünyanın dört bir yanından folk horror filmlerin yer alacağı özel bir seçki sunulacak. Seçkide sinema tarihinde yer etmiş cin, şaman, kara büyü barındıran yapımlar yer alacak. 13 uzun 3 kısa metrajlı filmden oluşacak seçkide Zalava-Arsalan Amiri, Tumbbad-Rahi Anil Barve ve Adesh Prasad, Post Mortem-Péter Bergendy gibi türünün en önemli filmleri gösterilecek.

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