Hayat Bu sergiyi kadınlar hazırladı
KÜLTÜR SANAT

Bu sergiyi kadınlar hazırladı

Kelimat Sanat Galerisi ev sahipliğinde Türkiye, İran, Irak, Suriye, Katar, Suudi Arabistan ve Ürdün’den 28 kadın sanatçının eserlerinin yer aldığı “Kadın Sanatçılar” sergisi sanatseverlerle buluştu...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bu sergiyi kadınlar hazırladı ​
Ortadoğu ile Türkiye arasında uzanan sanat köprüsünü canlı tutmaya çalışan, Kelimat Galeri’nin sahibi Adnan Al Ahmed, yine geniş bir coğrafyadan kadın sanatçıları bir araya getirdi.

Kelimat Sanat Galerisi ev sahipliğinde Türkiye, İran, Irak, Suriye, Katar, Suudi Arabistan ve Ürdün’den 28 kadın sanatçının eserlerinin yer aldığı “Kadın Sanatçılar” sergisi sanatseverlerle buluştu. Ortadoğu ile Türkiye arasında uzanan sanat köprüsünü canlı tutmaya çalışan, Kelimat Galeri’nin sahibi Adnan Al Ahmed, yine geniş bir coğrafyadan kadın sanatçıları bir araya getirdi. Sergi küratörü Hüseyin Emiroğlu, kadınların üretimlerini gösterebilmek adına böyle bir sergi planladıklarının altını çizdi. Sergide modern sanatın birçok çizgisinden eser veren sanatçılar, izleyenlerin beğenisini kazandı. Koşuyolu’nda yer alan sergi, bir ay boyunca açık olacak.

  • Sergide, Aseel Azizieh, Asiye Sarıoğlu, Ataa al Baghdadi, Ayşe Eylül Sönmez, Ayşe Güngör, Demet Atay, Deniz Karakurt Şekerci, Duha Alkateb, Ebtisam Alsaffar, Ersen Boğutekin, Güneş Goodarzi, İman Hasbani, İpek Mursaloğlu, Kader Öztürkmen, Mona Sunbol , Nada Alali, Nada Younis, Nadia Flaih, Nawal Alsadon, Özlem Metinkaya, Ruba Hamze, Rukiye Epli Dede, Samira Habeeb, Sibel Okumuş, Songül Sönmez, Ümmühan Özgür Yılmaz, Walaa Katbah ve Yalda Yaghin’in eserleri yer alıyor.
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