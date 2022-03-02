​Bu teknolojide sanat var ​

Bilgi teknolojileriyle sanatı bir araya getiren yenilikçi öğrenme sistemi Kümülüs, her yaştan insanın çeşitli eğitimleri alabileceği online bir eğitim platformu. Bilişim Garajı (BG) projesinin altında yer alan eğitimler sayesinde, sanatçı yönünüzü teknolojiyle geliştirmeniz mümkün oluyor. Aldıkları eğitimi üretime çeviren çocuklar teknolojiyle üretime katılmış oluyor. Sanat eğitimlerinin verildiği Kümülüs’ün önemini Bilişim Garajı Kurucu Ortağı Zerrin Topal şu sözlerle açıklıyor: “İnovasyona giden yolda estetik duygusunu önemli buluyoruz. Görsel sanatları, modern ve geleneksel olarak ayıralım ve çocuklarımıza Türkiye’nin en iyi ustalarıyla ulaştıralım istiyoruz.”

Zerrin Topal

Sergi çok yakında

Karakalem, Sulu Boya, Tezhip, Ebru, Hüsn-i Hat, Tezhip, Katı’ Sanatı, Kaligrafi, Taş Boyama, Zentangle ve sanatsal makyaj verilen dersler arasında. Bu dersleri platform üzerinden ustalarının atölyelerine gitmenize gerek kalmadan çevrimiçi olarak alabiliyorsunuz. AR-GE çalışmaları henüz tamamlanan Yeni Medya Sanatı’nın çekimleri de sürüyor.

Temelden başlayan sanat eğitimlerini sistemden edinilen metahuman gibi diğer becerilerle birleştirip, animasyonlarla hareketli hale getirebiliyorsunuz. Yakın zamanda verdikleri sanat eğitimlerinden oluşan eserlerle bir sergi açacaklarının da müjdesini veren Zerrin Topal, NFT, sahne sanatları ve farklı sanat dallarını kullanıcılarla yakın zamanda buluşturacaklarını duyurdu.

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