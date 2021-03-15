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Bu turpu görenler şaşırıyor

Bursa’nın İznik ilçesinde bir çiftçinin tarlasında yetiştirdiği 6.5 kiloluk turp görenleri şaşkına çeviriyor.

Haber Merkezi İHA
6.5 kiloluk turp görenleri hayrete düşürüyor.
6.5 kiloluk turp görenleri hayrete düşürüyor.

Çakırca Mahallesi’nde ailesiyle birlikte çiftçilik yapan Rıdvan Yağcı, tarlasında yetiştirdiği turpları toplarken turplardan birinin büyüklüğü karşısında hayrete düştü.

  • Yerden çıkardığı turpu Çakırca köy meydanındaki hale götürüp tartan Yağcı, turpun 6,5 kilo olduğunu gördü. Tarlasında yetiştirdiği sebzelerin tamamen hormonsuz olduğunu belirten Yağcı, yetiştirdiğimiz ürünlerin tamamı organiktir.

Suladık, çapasını yaptık evlatlarımız gibi bakımlarını yapıp baya uğraştık, emek verdik. Biz de tahmin etmiyorduk bu kadar büyük olabileceğini. Çıkardık, köy meydanına götürdük, tarttık 6.5 kilo çıktı. Hiçbir hormon vermedik. Turpun büyüklüğü karşısında hayrete düştük" dedi.

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