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Bu yaz tüm kütüphaneler açık olacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 17 Haziran’dan sonra kütüphanelerin ilk defa yazın tüm Türkiye’de açık kalacağını belirterek, öğrencilerin 81 il ve 922 ilçede kütüphaneleri aktif olarak kullanabileceklerini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bu yaz tüm kütüphaneler açık olacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 17 Haziran’dan sonra kütüphanelerin ilk defa yazın tüm Türkiye’de açık kalacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Vefa Lisesi İlber Ortaylı Kütüphanesi’nin açılışını yaptı. Özer, 17 Haziran’dan sonra kütüphanelerin ilk defa yazın tüm Türkiye’de açık kalacağını belirterek, öğrencilerin 81 il ve 922 ilçede kütüphaneleri aktif olarak kullanabileceklerini söyledi. Kütüphanelerde 70 milyon kitap bulunduğunu söyleyen Özer, yıl sonuna kadar hedeflerinin 100 milyon kitabı tüm kütüphanelerde öğrencilerin hizmetine sunabilmek olduğunu belirtti. Özer, ikinci hamle olarak “Türkiye’nin tüm coğrafyasında yaşayan insan hazinelerini yaşarken okullarla buluşturacağız” dedi.

İBB BİNASI KALDIRILMALI

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı da Vefa Lisesi’nin büyük bir okul ve büyük bir müessese olduğunu, birçok önemli ismin de bu okuldan mezun olduğunu anlattı. Lisenin çevresinde çok önemli eserler bulunduğuna dikkati çeken Ortaylı, bu kadar büyük eserin arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının bulunmasının kendisini rahatsız ettiğini, binanın buradan kaldırılması gerektiğini dile getirdi. Özer ve Ortaylı kurdeleyi keserek kütüphanenin açılışını yaptı.

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