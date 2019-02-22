Budak ilk sayısıyla raflarda

Raşit Ulaş’ın Genel Yayın Yönetmeni, Orhan Özekinci’nin Yazı İşleri Müdürü olduğu iki aylık şiir ve sanat dergisi Budak ilk sayısı raflardaki yerini aldı. Derginin yayın kurulunda Kaan Murat Yanık, Melike Kılıç ve Gökhan Gökçek yer alıyor. Birçok genç şair adayının ilk defa şiirini yayınlandığı Budak, edebiyat dünyasında kaliteli eleştiri yapma ve yalnızca iyi metin yayımlama noktasında kararlı olarak yola çıkıyor.

Dergi okuyucuyu Raşit Ulaş’ın, “Şairin Yerini Kim Aldı” adlı manifesto niteliğindeki yazısıyla selamlıyor. Dergide Orhan Özekinci “Toy”, Muhammed Enis Özel “Tek Tip Delirdik”, Serkan Türk “Tanrının Resimleri”, Raşit Ulaş “Kızıl Çinliye Gelin Edilen Uygur Kızı ve Soğuktan Donan Türk Çocukları Adına İlenç”, Bahadır Dadak “Rahime’nin Yüzgörümlüğüne Ağıt”, Melike Kılıç “Şehre, Yola!”, Enes Taşdan “Ayın On Beşi ile İmtihanımız” , Ahmet Tayyip Korkmaz “Yol Yakınken” , Fatmanur Petek “Sevip Çekilmelerden Bir Çiçek”, Âşık Destûrî “Bilinmezim” ve Mustafa Yalçın “Civanperçem” şiirleriyle yer alıyor. Kaan Murat Yanık “Nedim’in Poetikası, Feyyaz Kandemir “Türk Şiirinde Sehl-i Mümteni” Muhammed Enis Özel “Soru Sormak Nereye Sürüklermiş Kişiyi”, Melike Kılıç “Turgut Uyar’ın Sığnağıdır”, Gökhan Gökçek “Ahmet Yesevî’nin Türkçe Kavgası” İbrahim Halil Sönmezgül “1930’lardan 90’lara Garip Şiirinin Etkileri” adlı poetika metinleriyle dergide yer alırken İbrahim Gökhan “Barbarların Müziği: Allegro Barbaro” adlı müzik yazısıyla, Esra Baralı Doğrul, Piere Murad’ın Fransızca makalesinden çevirdiği “Nuri Bilge Ceylan’ın Ahlat Ağacı Filmi” adlı makaleyle, Sulhi Ceylan “Harfler Üzerine Birtakım Manevi Yorumlar” adlı yazıyla yer alıyor. Derginin hikayeleri ise Yunus Emre Özsaray ve Silvan Alpoğuz’dan…

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Budak, dergicilik adına birtakım yeni hamlelerde de bulunuyor. Dergide Âşık Destûrî’nin, “Bilinmezim” adlı şiirini İbrahim Gökhan’ın sesinden dilemek için QR kod bulunuyor. Bununla birlikte küçük değerlendirme metinlerinin bulunduğu Parça Parça bölümünde de, değerlendirilen kitap, dergi, albüm ve dizilere ulaşım için QR kodlar mevcut.