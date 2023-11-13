Bulgaristan’dan yüzüncü yıl hediyesi

İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin Tosca operasının gösterimine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sofya Opera ve Balesi Müdürü Plamen Kartaloff, Türkiye Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk başta olmak üzere büyükelçi, konsolos ve çok sayıda önemli davetli katıldı. Üç perdeden oluşan İtalyan besteci Giacomo Puccini’nin eseri Tosca’yı Plamen Kartalov yönetti, müzik direktörlüğünü ise Sunay Muratov üstlendi. “Floria Tosca” rolünde Radostina Nikolaeva, “Mario Cavaradossi” rolünde Kostadin Andreev ve “Baron Scarpia” rolünde Ionut Pascu yer aldı. İzleyicilerin büyük beğenisini toplayan temsil, dakikalarca alkışlandı. Tosca, Bulgar Opera Topluluğunun temsillerini izleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği opera olarak biliniyor. Etkinlikten elde edilen gelir ise merkez üssü Kahramanmaraş olan depremden etkilenen bölgelere yardım için bağışlanacak.