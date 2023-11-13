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Hayat

Bulgaristan’dan yüzüncü yıl hediyesi

Bulgaristan’ın Sofya Opera ve Balesi (SOBH), önceki akşam İstanbullu sanatseverlere Tosca operasını sahneledi.

04:00 - 13/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 01:24 - 13/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Bulgaristan Kültür Bakanlığının desteğiyle Ankara Büyükelçiliği’nin organize ettiği “Bulgaristan Türkiye’yi Kutluyor: Cumhuriyet’in Yüzüncü Yılı Kutlu Olsun” turnesi kapsamında SOBH, ülkemizdeki ilk temsilini 8 Kasım’da Ankara’da gerçekleştirdi. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in eşi Desislava Radeva ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde düzenlenen opera, önceki akşam Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sahnelendi.

GELİRİ DEPREMZEDELERE

İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin Tosca operasının gösterimine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sofya Opera ve Balesi Müdürü Plamen Kartaloff, Türkiye Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk başta olmak üzere büyükelçi, konsolos ve çok sayıda önemli davetli katıldı. Üç perdeden oluşan İtalyan besteci Giacomo Puccini’nin eseri Tosca’yı Plamen Kartalov yönetti, müzik direktörlüğünü ise Sunay Muratov üstlendi. “Floria Tosca” rolünde Radostina Nikolaeva, “Mario Cavaradossi” rolünde Kostadin Andreev ve “Baron Scarpia” rolünde Ionut Pascu yer aldı. İzleyicilerin büyük beğenisini toplayan temsil, dakikalarca alkışlandı. Tosca, Bulgar Opera Topluluğunun temsillerini izleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği opera olarak biliniyor. Etkinlikten elde edilen gelir ise merkez üssü Kahramanmaraş olan depremden etkilenen bölgelere yardım için bağışlanacak.



#Aktüel
#Bulgaristan
#Cumhuriyetimizin 100. Yılı
20 dakika önce
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