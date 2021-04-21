Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Burak Sergen entübe edildi

Ünlü oyuncu Burak Sergen, 11 Nisan akşamı evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı, solunum güçlüğü çeken ve akciğerlerinde enfeksiyon olan 60 yaşındaki sanatçı, yoğun bakıma alındı.
Koronavirüse bağlı akciğer enfeksiyonu ve solunum sıkıntısı yaşayan Sergen'in sağlık durumuna ilişkin son durumunu eski eşi Işıl Sergen sosyal medya hesabından paylaştı.
KENDİSİ DE BİLGİLENDİRİLDİ
Işıl Sergen, "Hastaneden son aldığımız bilgi doğrultusunda Burak, bilinci açıkken kendisinin de bilgilendirilmesi sonucunda daha iyi solunuma ulaşabilmesi adına entübe edilmiştir.
Sizlerden çok büyük ricam, haber yaparken oğlumun hassasiyetine önem vermeniz ve babamızın iyi olacağına dair inancımızda yanımızda olmanızdır" dedi.
- Entübe nedir?
- Entübasyon, endotrakeal tüp adı verilen ince bir tüpün ağızdan solunum yoluna doğru ilerletilmesi işlemidir. Bu yöntem sayesinde hasta ventilatör adı verilen bir cihaza bağlanmış olur. Hastalara anestezi, sedasyon veya ağır hastalık durumunda solunum desteği sağlamak için entübasyon işlemi uygulanır.