Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Burak Sergen entübe edildi
AKTÜEL

Burak Sergen entübe edildi: Entübe nedir?

Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Burak Sergen entübe edildi

Yakalandığı koronavirüs nedeniyle solunum güçlüğü çeken ve yoğun bakımda tedaviye alınan Burak Sergen, doktor kontrolünde entübe edildi.

Haber Merkezi Diğer
Burak Sergen entübe edildi: Entübe nedir?
Burak Sergen

Ünlü oyuncu Burak Sergen, 11 Nisan akşamı evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı, solunum güçlüğü çeken ve akciğerlerinde enfeksiyon olan 60 yaşındaki sanatçı, yoğun bakıma alındı.

Koronavirüse bağlı akciğer enfeksiyonu ve solunum sıkıntısı yaşayan Sergen'in sağlık durumuna ilişkin son durumunu eski eşi Işıl Sergen sosyal medya hesabından paylaştı.

KENDİSİ DE BİLGİLENDİRİLDİ

Işıl Sergen, "Hastaneden son aldığımız bilgi doğrultusunda Burak, bilinci açıkken kendisinin de bilgilendirilmesi sonucunda daha iyi solunuma ulaşabilmesi adına entübe edilmiştir.

Sizlerden çok büyük ricam, haber yaparken oğlumun hassasiyetine önem vermeniz ve babamızın iyi olacağına dair inancımızda yanımızda olmanızdır" dedi.

  • Entübe nedir?
  • Entübasyon, endotrakeal tüp adı verilen ince bir tüpün ağızdan solunum yoluna doğru ilerletilmesi işlemidir. Bu yöntem sayesinde hasta ventilatör adı verilen bir cihaza bağlanmış olur. Hastalara anestezi, sedasyon veya ağır hastalık durumunda solunum desteği sağlamak için entübasyon işlemi uygulanır.

Burak Sergen apar topar yoğun bakıma kaldırılmıştı: Koronavirüs testleri negatif çıkan oyuncudan üzücü haber geldi
HAYAT
Burak Sergen apar topar yoğun bakıma kaldırılmıştı: Koronavirüs testleri negatif çıkan oyuncudan üzücü haber geldi

Koronavirüse yakalanan oyuncu Burak Sergen'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor
HAYAT
Koronavirüse yakalanan oyuncu Burak Sergen'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Abone Ol Google News
Her gün 2,5 milyon öğün

Her gün 2,5 milyon öğün

Türk Kızılayı'nın kurduğu 26 aşevi milyonlara ulaşıyor.
Çamlıca Tepesinde yükseldi

Çamlıca Tepesi'nde yükseldi

​Türkiye'nin en uzun bayrak direği 23 Nisan'ı bekliyor.
CHPli Altay’dan Cumhurbaşkanı Erdoğana yönelik sözlerine ilişkin açıklama: Söylediklerim çarpıtılıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Altay hakkında suç duyurusunda bulundu.

15 ayda 8 gemi

15 ayda 8 gemi

​Kamuya özel sektör deneyimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 128 milyar dolar açıklaması.

Üretici de vatandaş da memnun

Üretici de vatandaş da memnun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.