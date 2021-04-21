Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Burak Sergen entübe edildi

Beyaza bürünen Nemrut Krater Gölü'nün görüntüleri mest etti

Bitlis merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olma özelliği taşıyan Nemrut Krater Gölü karlı görüntüsüyle büyülüyor. Karlı dağları, endemik bitkileri ve mavi gölüyle birlikte baharı karşılayan Nemrut Krater Gölü, her yıl olduğu gibi bu yıl da ziyaretçilerini bekliyor.