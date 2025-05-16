Burdur'da "Köy Üniversitesi Projesi"

Belirlenen modüller doğrultusunda ve köylerin ihtiyaç analizlerine göre yeni eğitimler de projeye dahil edilebilecek. Bu kapsamda 10 Mart-5 Mayıs tarihleri arasında 7 köyde 12 etkinlik düzenlendi ve bu etkinliklere 637 kişi katıldı.