Burdur'da "Köy Üniversitesi Projesi"

Belirlenen modüller doğrultusunda ve köylerin ihtiyaç analizlerine göre yeni eğitimler de projeye dahil edilebilecek. Bu kapsamda 10 Mart-5 Mayıs tarihleri arasında 7 köyde 12 etkinlik düzenlendi ve bu etkinliklere 637 kişi katıldı.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, köyde yaşayan vatandaşlara tarım ve hayvancılıktan finansal okuryazarlığa, acil durum ve afet yönetiminden ekolojik okuryazarlığa kadar pek çok konuda eğitim vermek amacıyla Köy Üniversitesi Projesi'ni başlattı. Gönüllü akademisyenler ve uygulamalı öğrenim gören öğrenciler camide, kıraathanede, tarlada, çiftlikte ve ahırda vatandaşlarla buluşuyor. Böylece öğrenciler, derslerinin bir parçası olarak uygulamalı eğitim alıyor.
Toplam 28 ay sürecek ve 31 köy ile 5 ilçe merkezinde uygulanacak proje kapsamında, 6 bin 803 kişiye çeşitli eğitimler verilmesi, araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, gönüllü çalışmaların yürütülmesi ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması planlanıyor.
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