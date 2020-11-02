Burhan Kuzu vefat etti

Eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve 22, 23 ve 24. dönem AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, Kovid-19 dolayısıyla tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybetti. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, hastanenin yoğun bakımında bir süredir Kovid-19 nedeniyle tedavi gören Burhan Kuzu’nun, yoğun çabalara rağmen dün sabaha karşı yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada, “Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi. Kuzu, bugün 12.00’de Fatih Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

GÜNDEM Bakanlardan Burhan Kuzu için taziye mesajı

GÜNDEM Burhan Kuzu kimdir? Burhan Kuzu'nun ölüm nedeni?

ÇOK SAYIDA KİTAP VE MAKALE YAZDI

Kayseri Develi’de 1955’te dünyaya gelen Burhan Kuzu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Akademik alanda yürüttüğü çalışmalarla profesörlük unvanı alan Kuzu, stajyer kaymakam olarak çalıştı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği ve Başkanlığı görevlerini yaptı. Akademik araştırmaları çerçevesinde Paris Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde bulunan Kuzu, mesleki alanda çok sayıda kitap ve makale yazdı.

REKLAM

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI’YDI

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelik ve yöneticilik üstlenen Burhan Kuzu, 2001’de Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kurucu üyesi olarak aktif siyasete başladı. Partinin ilk Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığı’nı yürüten Kuzu, 22, 23 ve 24. dönemde İstanbul Milletvekili seçildi ve bu dönemlerde Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptı. Cumhurbaşkanı Fahri Başdanışmanlığı görevinde de bulunan Burhan Kuzu, AK Parti MKYK üyesiydi. İyi düzeyde Fransızca bilen Kuzu, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Yol arkadaşım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tweeti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: “Bugün vefat haberini üzüntüyle aldığımız, AK Parti’mizin kurucularından, değerli yol arkadaşım Burhan Kuzu hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabb’imden koronavirüs tedavisi gören tüm hastalarımıza acil şifalar temenni ediyorum.”

Derin hüzün içerisindeyiz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop

Kuzu’nun vefatı nedeniyle birçok isim de başsağlığı mesajı yayınladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “İstanbul Hukuk Fakültesi’nden hocamız; 22, 23, 24 ve 26. dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu ağabeyimizin Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı, kıymetli hocamız Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Değerli büyüğümüze Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi.

DAVA ARKADAŞIMIZ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Değerli yol ve dava arkadaşımız, akademik ve siyasi şahsiyeti ile seçkin bir yeri olan Burhan Kuzu hocamızı kaybetmenin derin hüznü içerisindeyiz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun” açıklaması yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da “Partimizin kurucularından Burhan Kuzu ağabeyimizin vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kederli ailesine sabır ve baş sağlığı diliyorum” dedi.

HUKUKÇU AĞABEYİM