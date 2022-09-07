Hayat Bursa, Sakarya ve Yozgat UNESCOda
KÜLTÜR SANAT

Bursa, Sakarya ve Yozgat UNESCO’da

Geçtiğimiz yıl kasım ayında UNESCO’nun kırk dokuz şehri dahil ettiği “Yaratıcı Şehirler Ağı”na katılan Bursa, şimdi de “Öğrenen Şehirler Küresel Ağı”na dahil edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bursa, Sakarya ve Yozgat UNESCO’da
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Geçtiğimiz yıl kasım ayında UNESCO’nun kırk dokuz şehri dahil ettiği “Yaratıcı Şehirler Ağı”na katılan Bursa, şimdi de “Öğrenen Şehirler Küresel Ağı”na dahil edildi. 2013 yılında oluşturulan, üye şehirler arasında ikili öğrenmeyi ve diyaloğu geliştirip, dünya şehirlerindeki hayat boyu öğrenme uygulamalarını destekleyen oluşuma, Bursa, Sakarya ve Yozgat eklendi.

Üye sayısı 217’den 294’e yükselen ağda, Türkiye’den ayrıca Konya, Eskişehir, Hatay, Afyonkarahisar, Balıkesir ve İzmir yer alıyor. Almanya’nın Hamburg şehrinde bulunan UNESCO Hayat Boyu Öğrenme Enstitüsü tarafından yürütülen Öğrenen Şehirler Küresel Ağı programı kapsamındaki iller, diğer şehirlerle bilgi paylaşımında bulunarak iletişim içinde kalacak.

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