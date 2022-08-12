Hayat Bursada çöp evde bulunan çocuktan iyi haber
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Bursa'da çöp evde bulunan çocuktan iyi haber

Bursa'da çöp evde bulunan 9 yaşındaki C.M.A'nın sağlık durumu iyiye gidiyor. Yapılan son açıklamaya göre çocuğun 3 kilo aldığını, çok hareketli olduğunu ve yakında taburcu edileceği bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Bursada çöp evde bulunan çocuktan iyi haber
Çöp evde bulunan çocuğun yakında taburcu edileceği öğrenildi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni (AGC) ziyaret ederek, Cemiyet Başkanı İdris Taş ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavisine devam edilen 9 yaşındaki C.M.A'nın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Çocuğu son zamanlarda çok neşeli gördüğünü belirten Özkan, "C.M.A, hastanemize geldiğinde 17 kiloydu. Şu an 20 kiloya ulaştı. Çocuğumuz gayet iyi, tabaktaki tüm yemeğini yiyor. Çok hareketli, arada bahçeye inip oyunlar oynuyor. Bu da bizi mutlu ediyor." dedi.

  • Özkan, C.M.A'nın herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadan hareket ettiğini, iştahının yerinde, ortamdan ve yemeklerden memnun olduğunu ifade etti.

Taburcu edildikten sonra da hastanede çocuğun kontrollerinin devam edeceğini vurgulayan Özkan, "Biz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile iletişim halindeyiz. Bakanlık uygun bir ortam hazırladığı anda C.M.A'yı taburcu edeceğiz. Hepimiz için en önemli olan şey onun kendini güvende hissettiği bir ortamda olması." diye konuştu.

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Bursa'daki dairesini 2 yıl önce Kamuran Pınar A'ya (44) kiraya veren Aydın S, daha sonra kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin, evin tahliye edilmesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirmişti.

Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A'nın emniyette ifadesine başvurulmuş, bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında sağlık durumu iyi olmadığı tespit edilen 9 yaşındaki C.M.A'yı baygın halde bulmuştu.

Çocuğun annesinin, Kamuran Pınar A'nın ablası Y.A. (48) olduğu belirlenmiş, çocuk savcılık kararıyla Antalya'da yaşayan anneye teslim edilmişti. Daha sonra C.M.A. ile Kamuran Pınar A'nın 16 yaşındaki kızı E.Z.A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince koruma altına alınmıştı. C.M.A, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedaviye alınmıştı.

Çöp evde bulunan Cem Muhammet taburcu olmaya hazırlanıyor
FOTOĞRAF 8
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Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 16 gündür tedavisine devam edilen 9 yaşındaki Cem Muhammet A.'yı AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ziyaret etti.
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Hastane çıkışında Cem Muhammet'in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, “İki gündür Muhammet'i neşeli görüyorum. Bu çok mutlu ediyor bizi. Doktorlarımızdan aldığımız son bilgilerde de vücutsal olarak bir sıkıntısı yok. Her gün istediğimiz kiloları kazanıyoruz. Şu etapta sadece psikiyatri tedavi ön planda gözüküyor\" dedi.
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“Taburcu olması planlanıyor”<br><br>Cem Muhammet’in taburcu olmasının planlandığını belirten Özkan, “Hocalarımız ne zaman uygun görürlerse, yakın taburculuğu. Aile Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve doktorlarımızla ortak bir karar verip, taburculuğuna yavaş yavaş karar verecekmişiz gibi duruyor. Çok yakın bir zamanda taburcu olması planlanıyor. Bundan sonraki süreçte çocuk doktorlarımız ve psikiyatristlerimiz takibini sağlayacak” diye konuştu.
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“Bir sonraki öğünü dört gözle bekliyor”<br><br>Özkan, Cem’in iştahının oldukça yerinde olduğunu da ifade ederek, “Artık yaşıtları gibi oyun oynuyor, gülüyor, herhangi bir desteğe ihtiyacı yok. Çok iştahlı zaten. Bütün gün bir sonraki öğünü dört gözle bekliyor. Gelen her şeyin hepsini yiyor. Acaba gideceği yerde huzursuz olur mu diye düşünüyoruz ama sonuç olarak bir yerden başlanılacak. Bundan sonraki süreçte onun gittiği yerlerde güven dolu, mutlu ve huzurlu olmasını diliyoruz” dedi.
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“Bütün gün puzzle yapıyor”<br><br>Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete de, Cem Muhammet’in hedef kilosuna ulaştığını aktararak, “Bundan sonra ayakta kontrollere gelecek. Özellikle haftada birkaç gün olmak üzere psikiyatri kontrollerine gelecek. Şu anda hedef kilosuna ulaşmış durumda, bütün gün puzzle yapıyor ve keyfi yerinde” ifadelerini kullandı.
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Çöp evde bulunan Cem Muhammet taburcu olmaya hazırlanıyor
Bursa'da çöp evdeki bir odada bitkin halde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet'in taburcu olmaya hazırlandığı bildirildi. Cem'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Artık yaşıtları gibi oyun oynuyor, gülüyor, herhangi bir desteğe ihtiyacı yok. Çok yakın bir zamanda taburcu olması planlanıyor" dedi.


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