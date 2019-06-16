Hayat Bursada şoke eden görüntü Yılan sanıp öldürdüler
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Bursa'da şoke eden görüntü: Yılan sanıp öldürdüler

Bursa'da nesli tükenmek üzere olan oluklu kertenkele yılan zannedilerek katledildi. El ve ayağa sahip diğer kertenkele cinslerinden hiçbir farkı olmayan oluklu kertenkeleler sulak alanlarda yaşıyor.

Haber Merkezi IHA
Oluklu kertenkele
Oluklu kertenkele

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce mahallesinde nesli tükenmekte olan bir oluklu kertenkele bilinçsiz kişilerce yılan zannedilerek öldürüldü. Öldürülen oluklu kertenkelenin yılan olarak sosyal medyada paylaşılması da büyük tepki topladı.

İnşaat sahalarının çoğalması, alt yapı çalışmaları gibi doğal olmayan sebeplerle doğal ortamları ellerinden alınan oluklu kertenkeleler yerleşim yerlerinde de görülmeye başlandı.

Nesli tükenmekte olan oluklu kertenkeleyi yılan sanıp öldürdüler.

Bilinçsiz kişiler tarafından öldürülüyor

Doğadaki en sakin canlılar arasında bulunan kertenkeleler, doğal ortamlarının bozulmasıyla birlikte açıkta kaldı. Sokaklarda ve yerleşim alanlarında özellikle yeşil alanları bol sitelerin bahçelerinde sıklıkla görülmeye başlanan oluklu kertenkeleler nesli tükenme riski taşımasına rağmen bilinçsiz kişilerce yılan sanılıp öldürülüyor.

Kol ve bacağı bulunmayan ve yapı olarak yılanlarla bire bir benzerlik gösteren kertenkeleler görüldükleri anda paniğe sebep olabiliyor. Yetişkinlerinin boyları yaklaşık 150 santimetreye kadar ulaşabilen oluklu kertenkeleler salyangoz, böcek, termit, karınca ve çekirgelerle besleniyor. Halk arasında çiftçi dostu olarak bilinen oluklu kertenkele ele alındığında dahi ısırmıyor, sokmuyor ya da zehirlemiyor.

Doğadaki en uysal hayvanlardan biri olarak kabul edilen fakat yapı itibarıyla yılana benzeyen oluklu kertenkeleleri yılanlardan ayıran en büyük özellik ise göz kapaklarının olması. Derisinin yan kısımlarında bulunan ve derin yarıklar gibi görünen olukları da bu uysal canlıların yılanlardan ayrılmasını sağlıyor. El ve ayağa sahip diğer kertenkele cinslerinden hiçbir farkı olmayan oluklu kertenkeleler sulak alanlarda yaşıyor.

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