Bursa'da zaman pınarı

Onbeşliler gidiyor'dan sonraki bu rüşdünü ispat yaşında Tanpınar Zamanı adı verilen dergi, yarışmanın alemdarı mesabesinde. Bir nevi, kalıcılığını, kayıtlılığını sağlama sağlamasına kavuştu bu edebiyat yarışması.Yarışmanın ispat-ı vücudu bu derginin Genel Yayın Yönetmeni ve seçici heyet üyesi İhsan Deniz, muhteva ve neşir sürecini şöyle açıklıyor:

«Tanpınar Zamanı'nın ilk sayısı şiir ana ekseninde hazırlandı. Şiirler, poetik metinler, inceleme ve araştırmalar... Zira bu sene mayıs ayında sonuçlanan Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması şiir kulvarındaydı. Tanpınar Zamanı yılda bir kez, Tanpınar Edebiyat Yarışması o yıl hangi alanda düzenlenecekse o alana dair içerikle basılacak. Örneğin; bu yıl şiir, gelecek yıl mektup, sonraki yıl makale, hikaye, deneme.. gibi.Tanpınar Zamanı'nın ilk ve öncelikli hedefi, edebiyat /sanata ilişkin bir atmosfer ve bir hassasiyet alanı oluşturmak. Bunun yaygınlaşmasına katkı sağlamak.Bu ilk sayıyla şiir kulvarında verimli bir birliktelik hasıl olsun ve söz konusu birlikteliği paylaşalım istedik.»

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Bu ilk sayının ilk metni, gerçek bir erin gerçeğin nüktesinin ürpertisini salıyor içimize: Mustafa Kara hocamızın Bir Şiirin Tarihi başlıklı, bir tarihin şiirinin serencamı.

Bursa Osmangazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden (Soğanlı Kültür Merkezi, Osmangazi – Bursa) temin edilebilecek 120 sahifelik bu ilk sayıda dil ve şiire dair araştırma /deneme tarzı yazıların birkaçının imzası: Mustafa Muharrem, Turan Karataş, M. Önal Mengüşoğlu, Yılmaz Daşcıoğlu...