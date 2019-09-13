Hayat Bursanın son Osmanlısı Nostalji Rıdvan
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Bursa'nın son Osmanlı'sı: Nostalji Rıdvan

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir kırsal mahallede yalnız yaşayan ve Osmanlı dönemindeki gibi fes takan, cepken giyen, köstekli saat kullanan 27 yaşındaki Rıdvan Özdemir, farklı tarzıyla dikkati çekiyor.

Haber Merkezi AA
Rıdvan Özdemir
Rıdvan Özdemir

Çevresinde "Nostalji Rıdvan" olarak tanınan Özdemir, çocukluğundan bu yana ilgi duyduğu Osmanlı kültürünü yaşatmaya çalışıyor.

Geçen seneye kadar İnegöl merkezde ikamet eden Rıdvan Özdemir, giyimi ve tarzı nedeniyle bazı insanların kendisine ön yargılı davrandığı gerekçesiyle, eskiden köy statüsünde olan kırsal Güzelyurt Mahallesi'ne yerleşti.

Dışı ahşap üzeri sac kaplama tek katlı küçük bir evde yaşayan Özdemir, hayatını yalnız ve mutlu bir şekilde sürdürüyor. Besicilik yaparak geçimini sağlayan Rıdvan Özdemir, sebze ve meyvesini de bahçesinde yetiştiriyor.

Özdemir, yaptığı açıklamada, Osmanlı döneminin giyim kuşamına küçüklüğünden beri ilgi duyduğunu söyledi.

Bu nedenle onlar gibi giyinip yaşamını sürdürmeye özen gösterdiğini belirten Rıdvan Özdemir, şöyle devam etti:

  • "26 yıl şehirde yaşadım. Giyimim nedeniyle insanlar çok ön yargılı davrandı, 'kabadayı, psikopat' gibi kelimelerle beni özdeşleştirmeye çalıştı ama bu konu kesinlikle ve kesinlikle yanlış. Bu ön yargılar nedeniyle köye yerleştim. Burada kendime keçiler alarak, tamamen şehir hayatını bırakıp kırsalda yaşamaya başladım. Kendi keçilerimin çobanı oldum. Burada her şey doğal ve ben de istediğim gibi hareket edebiliyorum. Köy halkımız benim nasıl bir insan olduğumu bildikleri için ön yargılı davranmıyor. Şu anda hayatım çok güzel bir şekilde devam ediyor."

Özdemir, taşıt kullanmadığını, atına bindiğini söyledi.

Markete ve düğünlere atla gidiyor

Özdemir, 50 keçi alarak köyde yaşamaya başladıktan sonra küçükbaş hayvanlarının sayısının 240'a kadar çıktığını, zamanla bunları sattığını aktardı.

Mahalleye yerleştikten sonra günlerinin daha güzel geçtiğini dile getiren Rıdvan Özdemir, "Burada her şeyin doğalına sahip olabilirsiniz. Arka tarafta bahçem var, karpuz, kavun, biber, domates gibi birçok ürün yetiştiriyorum. Arada bir ekmek bile pişiriyorum. Şehirler nasıl hizmet alıyorsa, köyler de öyle hizmet alıyor. Bu nedenle insanların köyde yaşamaları için her türlü imkan sağlanmış durumda" diye konuştu.

Özdemir, taşıt kullanmadığını, atına binip bazen ilçe merkezine, kimi zaman da daha yakında büyük bir mahalle olan Kurşunlu'ya giderek markette satılan ihtiyaçlarını karşıladığını anlattı.

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İnegöl'deki yakınlarının ve tanıdıklarının düğünlerine de atla gittiğini ifade eden Rıdvan Özdemir, "Yani tamamen Osmanlı yaşantısı gibi bir yaşam hayal ettiğim için bu hayatı tercih ettim ve çok da mutluyum" dedi. Özdemir, kendisini ziyarete gelenlerin yaşantısına özendiklerini de sözlerine ekledi.

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