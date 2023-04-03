|
Reklam
Reklam
Hayat

Buruk bağımsızlık

Avrupa tarafından 6 Nisan 1992’de bağımsızlığı resmen tanınan Bosna Hersek, sonrasında kanlı bir iç savaşa sürüklendi. Bugün silahlar susmuş görünse de etnik fay hatları canlılığını koruyor. Bosna Hersek’in karşı karşıya olduğu bir diğer sorun ekonomik sıkıntılar.

04:00 . 3/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bosna Hersek’in bağımsızlık mücadelesinin en önde gelen aktörü Aliya İzetbegoviç.

Bosna Hersek’in bağımsızlık mücadelesinin en önde gelen aktörü Aliya İzetbegoviç.

Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti içinde yer alan Bosna Hersek Cumhuriyeti, 28 Şubat-1 Mart 1992 tarihlerinde düzenlenen referandumla bağımsızlığını ilân etti. Katılımcılara “Bosna Hersek’in, bütün vatandaşların eşit şekilde yaşayacağı bağımsız bir devlet olmasına taraftar mısınız?” sorusunun yöneltildiği referandum, yüzde 99,7 oranında “evet”le sonuçlandı. Boşnakların ve Hırvatların iştirakiyle katılım oranının yüzde 63,6 şeklinde gerçekleştiği referandumu Sırplar boykot etmişti. Sırplar, Bosna Hersek’te Müslüman Boşnakların temsil edilmemesi, hatta mümkünse hepsinin etnik ve dinî açıdan yok sayılması gerektiğini düşünüyordu.

SİLAH GÖLGESİNDE

Bağımsızlık referandumunun hemen ardından, Sırplar, Boşnaklara yönelik ilk saldırıları başlattı. Sonraki bir ay içinde Saraybosna ve diğer şehirlerde Sırp milliyetçiler sokakta insan avına çıkarken, bir süre sonra militan Hırvatlar da onlara katıldı. 6 Nisan’da Avrupa ve diğer aktörler Bosna Hersek’in bağımsızlığını tanırken, ülke tam anlamıyla bir kaosa sürükleniyordu. Bu, 1995’e kadar devam edecek olan acımasız savaşın ayak sesleriydi. Bosna Savaşı’nda yüzbinlerce Müslüman katledilecek ve sürgüne gitmek durumunda kalacaktı. Katillerin ise çok azı adalete teslim edilecekti.

BARIŞ VE SONRASI

Dayton Barış Anlaşması’yla Bosna’da silahlar susarken, oluşturulan Boşnak-Hırvat-Sırp üçlü yönetimi, bugün problemlerin ortadan kalkması için yeterli görünmüyor. Etnik fay hatlarının canlılığını koruduğu ülkede, Boşnaklara yönelik düşmanca bakış da varlığını sürdürüyor. Bosna Hersek’in karşı karşıya olduğu bir diğer sorun ise, ekonomik sıkıntılar. Özellikle genç Boşnakların çalışmak üzere dünyanın farklı yerlerine gitmek zorunda kalması, Bosna Hersek’te demografik dengelerin Müslümanlar aleyhine bozulmasına neden olan bir etkeni oluşturuyor.

Aliya İzetbegoviç.

Aliya’nın rolü

Bosna Hersek’in bağımsızlık mücadelesinin en önde gelen aktörü Aliya İzetbegoviç, Boşnakların hatıralarında yaşamaya devam ediyor. Gençlik yıllarında kurduğu Mladi Muslumanı teşkilâtıyla Bosna Müslümanlarının kimliklerini bulmalarında etkinlik gösteren İzetbegoviç, savaşta siyasî ve askerî bir lider olarak sahnedeydi. Ancak Aliya’nın fikirlerinin ve eserlerinin, İslâm dünyasının diğer ülkelerinde kendi vatanından daha fazla tanınıp benimsendiğine dikkat çekiliyor. Özellikle genç Boşnaklarla Aliya fikriyatı arasındaki kopukluğa vurgu yapılırken, İzetbegoviç’in yeni nesillere tanıtılmasının bir görev olduğunun altı çiziliyor.

Aliya İzetbegoviç’in Saraybosna’daki Kovaçi Şehitliği’nde bulunan kabri.


#Aliya İzetbegoviç
#Bosna Hersek
#Boşnak
#Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti
#Sırp
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.