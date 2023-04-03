Buruk bağımsızlık

Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti içinde yer alan Bosna Hersek Cumhuriyeti, 28 Şubat-1 Mart 1992 tarihlerinde düzenlenen referandumla bağımsızlığını ilân etti. Katılımcılara “Bosna Hersek’in, bütün vatandaşların eşit şekilde yaşayacağı bağımsız bir devlet olmasına taraftar mısınız?” sorusunun yöneltildiği referandum, yüzde 99,7 oranında “evet”le sonuçlandı. Boşnakların ve Hırvatların iştirakiyle katılım oranının yüzde 63,6 şeklinde gerçekleştiği referandumu Sırplar boykot etmişti. Sırplar, Bosna Hersek’te Müslüman Boşnakların temsil edilmemesi, hatta mümkünse hepsinin etnik ve dinî açıdan yok sayılması gerektiğini düşünüyordu.

SİLAH GÖLGESİNDE

Bağımsızlık referandumunun hemen ardından, Sırplar, Boşnaklara yönelik ilk saldırıları başlattı. Sonraki bir ay içinde Saraybosna ve diğer şehirlerde Sırp milliyetçiler sokakta insan avına çıkarken, bir süre sonra militan Hırvatlar da onlara katıldı. 6 Nisan’da Avrupa ve diğer aktörler Bosna Hersek’in bağımsızlığını tanırken, ülke tam anlamıyla bir kaosa sürükleniyordu. Bu, 1995’e kadar devam edecek olan acımasız savaşın ayak sesleriydi. Bosna Savaşı’nda yüzbinlerce Müslüman katledilecek ve sürgüne gitmek durumunda kalacaktı. Katillerin ise çok azı adalete teslim edilecekti.

BARIŞ VE SONRASI

Dayton Barış Anlaşması’yla Bosna’da silahlar susarken, oluşturulan Boşnak-Hırvat-Sırp üçlü yönetimi, bugün problemlerin ortadan kalkması için yeterli görünmüyor. Etnik fay hatlarının canlılığını koruduğu ülkede, Boşnaklara yönelik düşmanca bakış da varlığını sürdürüyor. Bosna Hersek’in karşı karşıya olduğu bir diğer sorun ise, ekonomik sıkıntılar. Özellikle genç Boşnakların çalışmak üzere dünyanın farklı yerlerine gitmek zorunda kalması, Bosna Hersek’te demografik dengelerin Müslümanlar aleyhine bozulmasına neden olan bir etkeni oluşturuyor.

Aliya İzetbegoviç.

Aliya’nın rolü

Bosna Hersek’in bağımsızlık mücadelesinin en önde gelen aktörü Aliya İzetbegoviç, Boşnakların hatıralarında yaşamaya devam ediyor. Gençlik yıllarında kurduğu Mladi Muslumanı teşkilâtıyla Bosna Müslümanlarının kimliklerini bulmalarında etkinlik gösteren İzetbegoviç, savaşta siyasî ve askerî bir lider olarak sahnedeydi. Ancak Aliya’nın fikirlerinin ve eserlerinin, İslâm dünyasının diğer ülkelerinde kendi vatanından daha fazla tanınıp benimsendiğine dikkat çekiliyor. Özellikle genç Boşnaklarla Aliya fikriyatı arasındaki kopukluğa vurgu yapılırken, İzetbegoviç’in yeni nesillere tanıtılmasının bir görev olduğunun altı çiziliyor.

Aliya İzetbegoviç’in Saraybosna’daki Kovaçi Şehitliği’nde bulunan kabri.







