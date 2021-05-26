Hayat Büyük Doğu yeniden
KÜLTÜR SANAT

Büyük Doğu yeniden

Şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 38. yıl dönümünde dualarla yâd edildi. Üstadın farklı dönemlerde yazdığı yazılardan dolayı hapsedilmesine rağmen 555 sayı halinde çıkardığı ‘Büyük Doğu’ dergisinin, 10 ciltlik bir koleksiyon olarak hazırlanacağı müjdesi verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Büyük Doğu yeniden ​
Üstadın, uğrunda ömrünün büyük kısmını hapiste geçirdiği Büyük Doğu dergisi, 10 ciltlik bir takım olarak hazırlanıyor.

Şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 38. yılında mezarı başında yâd edildi. Anma gününde, Kısakürek’in farklı dönemlerde yazdığı yazılardan dolayı hapsedilmesine rağmen 555 sayı halinde çıkardığı Büyük Doğu Dergisi 10 ciltlik bir koleksiyon olarak hazırlanacağı müjdesi verildi. Büyük Doğu Yayınları ve Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı iş birliği içinde hazırlanacak koleksiyon, sınırlı sayıda olacak.

Necip Fazıl Kısakürek
Necip Fazıl Kısakürek

Üstad unutulmadı
HAYAT
Üstad unutulmadı

NFK MÜZESİ’NDE ÖZEL EŞYALARI VAR

  • Şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek’in aynı zamanda çalışma masası, el yazıları, fotoğrafları, gözyaşlarını biriktirdiği mendili, bastonu, kıyafetleri ve dinlediği plaklar gibi çok sayıda özel eşyası Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı’nın (NFKKAV) kurduğu müzede sergileniyor. Vakfın Ümraniye’de bulunan binasında 2 yıldır hizmet veren müze ve Necip Fazıl Kısakürek Araştırma Merkezi’ne ilişkin NFKKAV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şeyma Kısakürek Sönmezocak ve Büyük Doğu Yayınları Genel Koordinatörü Emrah Kısakürek, açıklamalarda bulundu. Emrah Kısakürek, müzeyi ziyaret edenlerin Necip Fazıl’ın hayatından kesitlere şahit olabileceklerine dikkati çekerek, “Üstadın ruhunu birazcık anlatmaya çalışıyoruz.” dedi. NFKKAV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şeyma Kısakürek Sönmezocak ise merkezde Necip Fazıl’ın hayattayken yaptığı bütün kitap çalışmalarına, dergilere, onun hakkında yazılmış makalelere ve Büyük Doğu dergilerinin tam külliyatının yanı sıra vefatından sonra yayımlanan tüm kitaplarına ulaşılabileceğini söyledi.

Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının 38. yılı
HAYAT
Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının 38. yılı

SAÇTIĞI TOHUMLAR YENİDEN YEŞERECEK

Sönmezocak, hayata geçirecekleri yeni projeleri şu sözlerle anlattı: “Büyük Doğu Yayınları ve Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı iş birliği içinde Üstadın 1943’ten 1978’e kadar 555 sayı halinde çıkmış, 20 defa toplatılmış meşhur Büyük Doğu Dergileri’nin 10 ciltlik bir koleksiyonunu hazırlıyoruz. Biz bunun gençlerle yeniden tanışması için bir işbirliği yaptık. 10 ciltlik çok güzel bir koleksiyon hazırlıyoruz. Çok sınırlı sayıda olacak. Tek temennimiz, üstadın saçtığı o tohumların yeniden yeşermesi, gençlerle yeniden buluşması.”

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