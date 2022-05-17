Büyük Taarruz’un film festivali

Büyük Taarruz’ un 100. yılına ithafen, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla, Afyonkarahisar Valiliği himayesinde düzenlenen Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali başladı. 116 ülkeden 3 bin 55 eser arasından finale kalan 24 eser, Afyonkarahisar’da 8 gün boyunca izleyici karşısına çıkacak. Jüri üyeleri arasında Metin Günay, Mehmet Bozdağ, Gani Müjde, Cengiz Bozkurt, Doğan Ümit Karaca, Eylem Kaftan ve Filiz Zengin gibi sinemanın ve televizyonun duayen isimlerinin bulunduğu festivalde; kurmaca, deneysel, canlandırma ve belgesel kategorilerinde yarışılacak. 8 gün sürecek gösterimlerin ardından ödüller, 20 Mayıs ‘ta sahiplerini bulacak.
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