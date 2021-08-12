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Cacharel’den yeni koleksiyon: LE Cacharel

Moda trendleriyle uyumlu, yenilikçi kreasyonlar hazırlayan Cacharel’in, genç, özgür ve cesur bir kimlik vadeden koleksiyonu Le Cacharel; modern form ve kalıplarıyla benzersiz bir tarz sunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cacharel’den yeni koleksiyon: LE Cacharel
Cacharel’den yeni koleksiyon

Inovatif ürünleri, her mevsim enerjisi yüksek, dinamik etkisiyle Le Cacharel, hareket kabiliyetini yükselten konforlu form ve detaylarıyla bütünleşerek Cacharel erkeğinin genç ve kendine özgü tavrına vurgu yapıyor.

Koleksiyonda öne çıkan parçalar arasında oversize tişörler, aktif eşofmanlar, kapüşonlu hoodi ve sweatshirtlerin yanı sıra özel kumaşlarla üretilen ceketler yer alıyor. Le Cacharel’in özgün yapısını anlatan parçalar içinde güneş ışığını hapseden gömlekler, mevsime uygun konfor sağlayan pamuk ve keten karışımlı jogger pantolonlar öne çıkan ürünler arasında.

Yaz sezonuna uygun yepyeni bir kimliği hayata geçiren Cacharel, Le Cacharel koleksiyonunda camel ve camelin ara sıcak tonları, lacivert ve denizin mavisini anımsatan ferah tonları, yeşil, haki ve somon ile birlikte; kırmızı, beyaz ve sarı etkileriyle modern hayatın doğayla buluşmasına eşlik ediyor.

www.cacharel.com.tr

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