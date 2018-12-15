Hayat Cağ kebap pizza oldu
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Cağ kebap pizza oldu

Bursa'da 25 yıldır cağ döner işletmeciliği ve ustalığı yapan 44 yaşındaki Sait Sırmasaç, cağ döner etiyle yaptığı pizza ile müşterilerine farklı bir lezzet sundu. İtalyan ve Erzurum yemek kültürlerini birleştiren Sırmasaç'ın ürünü, müşterilerinden beğeni gördü.

DHA
Enfes Cağ Pizza
Enfes Cağ Pizza

Merkez Yıldırım ilçesinde cağ döner dükkanı bulunan Sait Sırmasaç, cağ dönerli pizza yaparak müşterinin beğenisine sundu. Sırmasaç, müşterilerinden olumlu geri dönüşler aldı.

Açılan mayalı pizza hamurunun üstüne cağ döner, kaşar peyniri, domates ve biber yerleştirilip fırına verilen 'Enfes Cağ Pizza' piştikten sonra üzeri yağlanarak servis ediliyor.

Ustabaşı Samih Aksakallı,

Kendilerine has özel bir ürünün olması gerektiğini belirten Aksakallı, “İtalyan pizzası yemek zorunda değiliz. Bizim pizzamız daha orijinal. Cağ dönerle yapıyoruz, bizim ustamızın buluşu. Çok da beğeni topluyor. Pizzamız kavurma tadı veriyor. O lezzeti pideyle birlikte sunuyoruz” dedi.

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