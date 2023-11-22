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Hayat

Çağdaşla geleneksel bir arada

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen “11. Boğaziçi Film Festivali”nin afişi, modern ve geleneksel ögelerle görücüye çıktı

04:00 - 22/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 02:10 - 22/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

. 9-16 Aralık’ta sinemaseverlerle buluşacak festivalin afişinde minyatür sanatçısı Onur Hastürk’ün imzası bulunuyor. Festivalin dinamizminin ve zengin kültürünün ön plana çıkarıldığı afiş, klein mavisinin geometrik formu ile çağdaş ve güncel bir bakış açısını temsil ederken, etrafındaki tezhip süslemeleri ise geleneği yansıtıyor. Afişin üst kısmında konumlanan ve altın motiflerle tasarlanan yunus deseniyle “Altın Yunus” ödüllerine ve festivalin prestijine vurgu yapan Hastürk, renk seçiminde kontrastı vurgulayarak görsel etkiyi artırıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği festivalde, Türk ve dünya sinemasından örneklerin yanı sıra ustalık sınıfları ve söyleşiler de gerçekleştirilecek.




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