Çağla Şıkel'in kahvaltısı gündem olmuştu: Alişan'dan gönderme

Ünlü sunucu ve oyuncu Çağla Şıkel'in kahvaltısı sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü isme yakın arkadaşı Alişan'dan gönderme geldi.
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Çağla Şıkel, geçtiğimiz ay paylaştığı kahvaltı tabağıyla adından söz ettirmişti.
KAHVALTISI ÇOK KONUŞULDU
Sosyal medya hesabında zaman zaman yediklerine ve yaptığı egzersizlere yer veren Şıkel, "kahvaltı" notuyla paylaşım yapmıştı. Şıkel'in paylaştığı kahvaltı tabağı, kuruyemişlerden ve ilaçlardan oluşuyordu.
"SANKİ KURBAĞA BACAĞI YEMİŞİM GİBİ MUAMELE"
Kahvaltısı gündem olan Çağla Şıkel, konuyla ilgili "Sanki kurbağa bacağı yemişim gibi muamele yapıldı. Akşam çok geç yemek zorunda kalmıştım. Bazen her sabah kalktığında aç uyanmazsın ve canın kahvaltı etmek istemeyebilir. Öyle günlerde öğün atlayarak kuruyemişle geçirdiğim öğünlerim oluyor. Her sabah vitamin alıyorum yaşım gereği de. Olay olsun diye değil, tamamen doğal bir şekilde paylaştım. Ama tabii altını doldurmadım. Denge meselesi olduğunu düşünüyorum" demişti.
Tüm bunlardan haftalar sonra Alişan'dan yakın arkadaşı Çağla Şıkel'e kahvaltı göndermesi geldi.
"NE DERSİN SAĞLIKLI MI?"
"Guducuğum, geçen gün bir sabah kahvaltısı paylaşmıştın. Çok kıskandım seni, ben de sana bir sabah kahvaltımı göndermek istiyorum. Sakarya, Adapazarı'ndayım. Saat 9 şu anda, sabah kahvaltımı kavurmayla yapıyorum. Ne dersin sağlıklı mı?"