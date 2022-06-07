Hayat Cahit Zarifoğlu tüm eserleriyle Ketebede
KÜLTÜR SANAT

Cahit Zarifoğlu tüm eserleriyle Ketebe’de

Türk edebiyatının en önemli yazarlarından Cahit Zarifoğlu’nun bütün eserleri, yeni ve titiz edisyonlarla Ketebe Yayınları’nda. Zarifoğlu’nun 7 Haziran'da, vefatının 35’inci sene-i devriyesinde Ketebe Yayınları'ndan çıkan kitapları şunlar; İşaret Çocukları, Yedi Güzel Adam, Menziller, Korku ve Yakarış, İns, Savaş Ritimleri, Yaşamak, Bir Değirmendir Bu Dünya.

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Haber Merkezi İHA
Cahit Zarifoğlu tüm eserleriyle Ketebe’de
Cahit Zarifoğlu

Cahit Zarifoğlu’nun, Ketebe Yayınları etiketiyle okurla buluşan ilk sekiz kitabı; plan, içerik, çerçeve ve biçimsel özellikleri bakımından, yazarın kendi sağlığındaki tercihlerin korunmasıyla önem arz ediyor.

Zarifoğlu’nun düzyazı ve şiirleri, yazarın hayatta olduğu dönemde yapılan baskılardan yola çıkılarak hazırlanmış, şiirler ayrıca dönemin dergilerinde yayımlanan hâlleri ve şairin daha sonraki zamanlarda yaptığı değişiklikler göz önünde bulundurularak elden geçirilmiştir.

Cahit Zarifoğlu’nun 7 Haziran'da, vefatının 35’inci sene-i devriyesinde Ketebe Yayınları'ndan çıkan kitapları şunlar: İşaret Çocukları, Yedi Güzel Adam, Menziller, Korku ve Yakarış, İns, Savaş Ritimleri, Yaşamak, Bir Değirmendir Bu Dünya.

Şiirin zarif sesi: Cahit Zarifoğlu
HAYAT
Şiirin zarif sesi: Cahit Zarifoğlu

Cahit Zarifoğlu kimdir ve eserleri nelerdir?

1940 yılında Ankara’da doğdu. Siverek’te başladığı eğitim hayatını lise sonuna kadar Maraş’ta tamamladı. Ardından İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünde okudu. Öğretmenlik ve çevirmenlik yaptı. Açı ve Mavera dergilerini çıkardı. Şiirleri çoğunlukla Mavera, Diriliş ve Edebiyat dergilerinde yayımlandı.

1987 yılında İstanbul’da vefat etti. Eserleri ve kişiliğiyle kendinden sonra gelen kuşakları derinden etkiledi.

  • İşaret Çocukları (Şiir, 1967), Yedi Güzel Adam (Şiir, 1973), İns (Öykü, 1974), Menziller (Şiir, 1977), Yaşamak (Günlük, 1980), Korku ve Yakarış (Şiir, 1985), Savaş Ritimleri (Roman, 1985), Bir Değirmendir Bu Dünya (Deneme, 1986), Sütçü İmam (Oyun, 1987) ve çocuklar için kaleme aldığı Katıraslan (1983), Serçekuş (1983), Ağaçkakanlar (1983), Yürekdede ile Padişah (1984), Küçük Şehzade (1987) kitapları yazarın hayattayken yayımlanan eserleridir.
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