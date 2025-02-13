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Çakar cam filmi ve izinsiz reklam: TikTok fenomeni Yakışıklı Güvenlik cezadan kurtulamadı

Çakar cam filmi ve izinsiz reklam: TikTok fenomeni Yakışıklı Güvenlik cezadan kurtulamadı

11:0213/02/2025, Perşembe
AA
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"Yakışıklı güvenlik" lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Muhammet Sürmeli.
"Yakışıklı güvenlik" lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Muhammet Sürmeli.

"Yakışıklı güvenlik" lakabıyla tanınan Muhammet Sürmeli'ye aracında mevzuata aykırı ışık donanımı bulundurduğu ve usulsüz çakar kullandığı gerekçesiyle 142 bin 255 lira trafik cezası kesildi.

"Yakışıklı güvenlik" lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Muhammet Sürmeli'ye aracında mevzuata aykırı ışık donanımı bulundurduğu ve usulsüz çakar kullandığı gerekçesiyle toplam 142 bin 255 lira trafik cezası verildi.


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Çakar cam filmi ve izinsiz reklam: TikTok fenomeni Yakışıklı Güvenlik cezadan kurtulamadı
Hayat / Aktüel
13 Şubat, Perşembe

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Ocak'ta bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik inceleme başlattı.


İncelemelerde, Esenyurt Pazaryolu Caddesi'nde bir araçta mevzuata aykırı şekilde ışık donanımı bulunduğu tespit edildi.


Çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen sürücü Muhammed Sürmeli (32) yakalandı.


"Yakışıklı güvenlik" lakabıyla bilinen sosyal medya fenomeni Sürmeli'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "izinsiz reklam-logo kullanmak", "usulsüz çakar kullanmak", "cam filmi" ve "teknik değişiklik" maddelerinden toplam 142 bin 255 lira idari para cezası kesildi.


Sürmeli'nin sürücü belgesine 1 ay süreyle el konulurken aracı da 30 gün boyunca trafikten menedildi.

#Esenyurt
#Muhammet Sürmeli
#sosyal medya fenomeni
#yakışıklı güvenlik

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