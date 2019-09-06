Hayat Cam kırığından sanat
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Cam kırığından sanat

Teknik becerilere sahip sanatçıların ortaya çıkardığı sanat eserlerinden belki de en ilgincini Simon Berger yapıyor. Bir adet keski ve çekiç ile camları kıran Berger, ortaya harika portreler çıkarıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Simon Berger'in camı kırarak yaptığı portre.
Simon Berger'in camı kırarak yaptığı portre.

İsviçre'de yaşayan sanatçı Simon Berger'in harika portreler oluşturmak için ihtiyacı olan malzemeler sadece bir çekiç ve bir keski...

İlk olarak tahta üzerinde çalışan Simon, tüm materyalleri bir bir denediğini söylüyor. Hatta bir hesap makinesinden bile portre yapmış.

Simon, ilk olarak portrenin dış çizgilerini oluşturuyor ve devamında nereyi kırıp kırmayacağına karar veriyor.

İnsanların yüzlerinin kendisini her zaman etkilediğini belirten Simon, kolaylıkla kırılmayan camlar kullanmaya özen gösteriyor.

Simon Berger’in eserlerini görmek istiyorsanız İsviçre’ye minik bir yolculuk yapmanız gerektiğini belirtelim.

“Camda çok fazla potansiyel var. Ben de bunu daha önce kimsenin kullanmadığı bir teknikle birleştirdim.” diyor Simon.

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