Cam kırığından sanat Teknik becerilere sahip sanatçıların ortaya çıkardığı sanat eserlerinden belki de en ilgincini Simon Berger yapıyor. Bir adet keski ve çekiç ile camları kıran Berger, ortaya harika portreler çıkarıyor.

Haber Merkezi 06 Eylül 2019, 15:36 Son Güncelleme: 06 Eylül 2019, 15:48 Yeni Şafak