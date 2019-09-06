Cam kırığından sanat

İsviçre'de yaşayan sanatçı Simon Berger'in harika portreler oluşturmak için ihtiyacı olan malzemeler sadece bir çekiç ve bir keski...
İlk olarak tahta üzerinde çalışan Simon, tüm materyalleri bir bir denediğini söylüyor. Hatta bir hesap makinesinden bile portre yapmış.
Simon, ilk olarak portrenin dış çizgilerini oluşturuyor ve devamında nereyi kırıp kırmayacağına karar veriyor.
İnsanların yüzlerinin kendisini her zaman etkilediğini belirten Simon, kolaylıkla kırılmayan camlar kullanmaya özen gösteriyor.
Simon Berger’in eserlerini görmek istiyorsanız İsviçre’ye minik bir yolculuk yapmanız gerektiğini belirtelim.
“Camda çok fazla potansiyel var. Ben de bunu daha önce kimsenin kullanmadığı bir teknikle birleştirdim.” diyor Simon.
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Dükkanların kapalı olduğu akşam saatleri veya sabahın ilk ışıklarında görülen çizimler, anime ve oyun karakterleri, popüler kültür ikonları, kültürü yansıtan tasarımların yanında bazen de gündelik yaşamdan izleri veya iş yerinin mahiyetini anlatan renkli çizgileri de barındırıyor.
Turistlerin yoğun olduğu bölgelerde daha çok rastlanan çizimler, ülkenin farklı köşelerinde ara sokaklarda da görülebiliyor.
Japon kültürü kepenkler kapanınca ortaya çıkıyor
Japonya'nın başkenti Tokyo'da yoğun ziyaretçi çeken Asakusa bölgesinde, Japon tarihi ve kültürünü yansıtan birbirinden farklı modern ve geleneksel çizimler dükkan kepenklerini süslüyor.
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