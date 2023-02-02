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Hayat

Cam odada kitap yazacak

Belçikalı yazar Saskia De Coster, Belçika’nın Anvers kentindeki Kraliyet Güzel Sanatlar Müzesi’nde yeni kitabını yazmak için bir ay boyunca hiç çıkmamak üzere 12 metrekarelik cam bir odaya kapandı. Performansına “Yazar Burada” adını veren De Coster, yemek yeme ve uyuma gibi günlük ihtiyaçlarını ise cam odanın arkasındaki bölümde giderecek.

04:05 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Belçikalı yazar Saskia De Coster, Belçika’nın Anvers kentindeki Kraliyet Güzel Sanatlar Müzesi’nde yeni kitabını yazmak için bir ay boyunca hiç çıkmamak üzere 12 metrekarelik cam bir odaya kapandı.

Belçikalı yazar Saskia De Coster, Belçika’nın Anvers kentindeki Kraliyet Güzel Sanatlar Müzesi’nde yeni kitabını yazmak için bir ay boyunca hiç çıkmamak üzere 12 metrekarelik cam bir odaya kapandı.

Belçikalı yazar Saskia De Coster, Belçika’nın Anvers kentindeki Kraliyet Güzel Sanatlar Müzesi’nde yeni kitabını yazmak için bir ay boyunca hiç çıkmamak üzere 12 metrekarelik cam bir odaya kapandı. Performansına “Yazar Burada” adını veren De Coster, yemek yeme ve uyuma gibi günlük ihtiyaçlarını ise cam odanın arkasındaki bölümde giderecek. Müzeyi gezen ziyaretçiler, kitabını yazarken onu izleyebilecek. Odada sadece bir bilgisayar, masa, sandalye ve yazarın her gün için yanına aldığı 28 kitap bulunacak. De Coster, odada kaldığı süre boyunca telefon ve sosyal medya kullanmayacak, kimseyle konuşmayacak. De Coster, yazmayı gizli veya gizemli bir eylem olmaktan çıkarmak, “görünmeyen emeği görünür kılmak” istediğini söyledi.


#Saskia De Coster
#Belçika
#Kraliyet Güzel Sanatlar Müzesi
33 dakika önce
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Cam odada kitap yazacak
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