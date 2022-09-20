Hayat Camdan festival
KÜLTÜR SANAT

Camdan festival

Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Cam Festivali, 25 Eylül’e kadar devam edecek. UNESCO’nun 2022 yılını “Uluslararası Cam Yılı” ilan etmesiyle birlikte ilki düzenlenen festivalde, geçmişi 1800’lü yıllara dayanan camcılık geleneğine dikkat çekiliyor.

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Kültür Sanat Yeni Şafak
Camdan festival
Uluslararası Cam Festivali

Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Cam Festivali, 25 Eylül’e kadar devam edecek. UNESCO’nun 2022 yılını “Uluslararası Cam Yılı” ilan etmesiyle birlikte ilki düzenlenen festivalde, geçmişi 1800’lü yıllara dayanan camcılık geleneğine dikkat çekiliyor. İlçenin camcılık mirasının tanıtılması, geleceğe aktarılması ve yeni sanatçıların teşvik edilmesini sağlayacak festival, her yıl farklı temalarla geleneksel hale getirilecek. Festival kapsamında Beykoz sahili etkinlik alanında cam sanatını yaşatan 28 yerel atölye kuruldu.

225 YIL ÖNCEKİ HİKÂYE

Her gün yeni bir etkinliğin yapıldığı festivalde, ilçenin zengin kültür ve endüstri mirasında önemli paya sahip cam sanatını kayıt altına almak ve geleceğe taşımak amacıyla hazırlanan Önder Küçükerman’ın ‘Beykoz Camcıları’ kitabının tanıtıldığı söyleşi gerçekleşti. Beykoz adıyla özdeşleşen Paşabahçe Şişecam Fabrikası’nda uzun yıllar özgün eserler tasarlayan Küçükerman, söyleşide anılarını paylaşarak, “III. Selim, 20 küsür yaşında bir padişah ve yenilikçi bir şeyler yapmak istiyor ve o tarihlerde de bütün dünyada endüstri devrimi yıldız hale gelmiş. Beykoz’a bu tesisleri kurmaya başlıyorlar. Beykoz’un 225 yıl önceki hikâyesini o tarihten bu tarihe kadar ilk kez Beykoz Belediyesi bu yıl bir anma yaparak hayata geçirdiği için şükranlarımı iletirim” şeklinde konuştu.

Beykoz’da cam festivali
HAYAT
Beykoz’da cam festivali
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